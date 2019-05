Kasyna gry - jak zmieniła się sytuacja 2 lata po nowelizacji ustawy hazardowej?

Jednym z założeń znowelizowanej w 2017 roku ustawy hazardowej było znaczące zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatków. Czy cel udało się osiągnąć? Legalni bukmacherzy faktycznie odpowiadają do budżetu znaczące sumy. Tylko w 2018 roku, Fortuna przelała na konto fiskusa 208 mln z tytułu podatku od gier hazardowych. Wpływy budżetowe mogłyby być jednak znacznie wyższe, gdyby nie problemy z innymi grami losowymi.

Automaty do gry

Zapisy nowelizacji ustawy hazardowej, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 roku, zapewniły Totalizatorowi Sportowemu monopol na automaty do gier (tzw. jednorękich bandytów) poza kasynami. Po ponad dwóch latach obowiązywania nowych przepisów, znany dotychczas głównie ze zdrapek i kuponów Lotto, wprowadził na rynek zaledwie 600 automatów do gry z 35,000 planowanych. Jak łatwo policzyć, zakładane miliardowe wpływy do budżetu odeszły już w niepamięć.

Dlaczego Totalizator poniósł w tej kwestii porażkę? Eksperci wskazują w tym przypadku na brak odpowiednich kompetencji. Początkowo Totalizator powierzył tworzenie automatów Wojskowym Zakładom Łączności (WZŁ). Na mocy podpisanej umowy, wojskowe zakłady, które do tej pory nie miały nic wspólnego z hazardem, miały dostarczyć Totalizatorowi kompleksowe rozwiązanie obejmujące nie tylko same automaty, ale także system informatyczny do ich obsługi.

Plan oczywiście się nie powiódł, dlatego Totalizator próbując ratować swoją twarz, zdecydował się na "zakup interwencyjny", dzięki któremu znana na całym świecie firma Merkur Gaming dostarczyła 600 jednorękich bandytów i system informatyczny spółki Axes Network. Wybór jednego podmiotu nie był jednak najlepszym wyborem, dlatego Totalizator ponownie ogłosił przetarg na dostarczenie urządzeń, na razie bez efektu. Automaty do gier miały zapewnić solidny zastrzyk do budżetu, tymczasem pod koniec 2018 roku było tylko 9 salonów, które wygenerowały obrót w symbolicznej kwocie 10 mln złotych.

Kasyno Online

Wielką szansą na dodatkowe pieniądze do budżetu jest kasyno internetowe. Pod koniec ubiegłego roku, Totalizator Sportowy przy współpracy ze spółką PlayTech uruchomił kasyno internetowe pod nazwą TotalCasino. W tej chwili trudno mówić o wpływach do budżetu, ale sądząc po liczbie odwiedzin strony, produkt nie podbił serc polskich graczy. Według serwisu SimilarWeb, stronę kasyna w styczniu bieżącego roku odwiedzono 480,000 razy, w kwietniu było to już tylko 330,000 i trend jest spadkowy.

Do największych mankamentów produktu Totalizatora, eksperci zaliczają słabą ofertę gier, brak kasyna na żywo oraz dość długi czas oczekiwania na wypłatę. Żyjemy w czasach, w których transfer pieniędzy na konto gracza oraz wypłata środków powinny przebiegać natychmiast - w tej kwestii TotalCasino musi się jeszcze poprawić.

Kasyna Naziemne

Ostatnim punktem są kasyna naziemne, czyli podmioty które nowelizacja ustawy hazardowej dotknęła w najmniejszym stopniu. Z danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że na dzień 17.04.2019 wydano łącznie 48 koncesji na prowadzenie kasyn z czego aż 18 od początku 2018 roku. Większa liczba koncesji nie przełożyła się jednak na znaczące zwiększenie wpływów do budżetu. Z danych Ministerstwa wynika, że w roku 2017 kasyna zasiliły budżet kwotą 372 mln z tytułu podatków, a w roku ubiegłym było to 382 mln. W tym roku również nie należy spodziewać się zdecydowanego wzrostu w tym sektorze. Coraz więcej ludzi docenia komfort jaki oferuje gra online i w najbliższych latach, to właśnie w grach online powinniśmy obserwować największe wzrosty.

Artykuł został przygotowany przez ekspertów serwisu www.allvideoslots.com