Kary za łamanie zasad trzeciego lockdownu. Jak wysokie grzywny grożą tym razem?

Fot. Getty

W środę 6 stycznia 2021 w Anglii zaczyna obowiązywać trzeci lockdown. Jakie kary za złamanie zasad grożą tym razem i za co dokładnie można dostać mandat?

Trzeci lockdown w Anglii został ogłoszony pod hasłem „stay at home” - „zostań w domu”. Hasło to nie jest jedynie sloganem, ale wyraża prawnie obwarowany nakaz, którego złamanie grozi grzywnami. Najniższa kara, jaką można otrzymać za złamanie zasad lockdownu to 200 funtów. Za co dokładnie można dostać mandat i o jakich wyższych kwotach mowa?

Jakie kary za łamanie zasad trzeciego lockdownu?

Zakaz wychodzenia z domu podczas trzeciego lockdownu w Anglii nie jest całkowity - istnieje wobec niego szereg wyjątków, takich jak podróż w celach edukacyjnych lub zawodowych, wyjście po zakup żywności i leków, wizyta u lekarza, spełnianie obowiązków opiekuńczych czy ucieczka przed przemocą domową. Na stronach rządowych zapisano, by wychodząc z domu nie oddalać się zbytnio od miejsca zamieszkania.

W czasie trzeciego lockdownu obowiązuje także zakaz zgromadzeń. Co więcej, nie należy też spotykać się towarzysko z osobami z innych gospodarstw domowych, jeśli nie są w naszej support bubble. Wyjątek stanowią życiowe konieczności, takie jak praca, a także ćwiczenia fizyczne, które można obywać w towarzystwie jednej osoby z innego domostwa. Jakie zatem kary grożą za złamanie powyższych i wszelkich innych zasad trzeciego lockdownu w Anglii?

Na stronach rządowych czytamy następujący komunikat, informujący o możliwych grzywnach: „Za pierwsze wykroczenie możesz otrzymać karę w wysokości 200 GBP, która ulega podwojeniu w przypadku kolejnych wykroczeń, do maksymalnej kwoty 6400 GBP. Jeśli organizujesz lub jesteś zaangażowany w organizowanie nielegalnego zgromadzenia ponad 30 osób, policja może nałożyć grzywnę w wysokości 10 000 GBP”.