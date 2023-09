Praca i finanse Karty lojalnościowe w supermarketach to fikcja? Promocje są dostępne także bez nich

Czy posiadacze kart lojalnościowych w dużych supermarketach rzeczywiście korzystają z atrakcyjnych promocji? Odpowiedź brzmi – tak – ale okazuje się, że cena wielu produktów i tak bywa znacząco obniżana dla wszystkich konsumentów. Niezależnie od tego, czy są oni członkami programów lojalnościowych, czy nie.

Karty lojalnościowe nie takie fajne, „jak je malują”

Organizacja konsumencka Which? przyjrzała się wybranym 141 produktom w supermarketach Tesco i Sainsbury’s na przestrzeni sześciu miesięcy. Eksperci sprawdzili, jak kształtowały się ich ceny i czy posiadacze kart lojalnościowych Clubcard lub Nectar rzeczywiście korzystali w związku z tym z niższych cen. Which? odkryło, że 29 proc. artykułów tańszych „wyłącznie” dla członków programów lojalnościowych, było przez długi czas dostępnych także i dla pozostałych klientów w takiej samej lub niższej cenie.

Jednym z przykładów jest sos Heinz Salad Cream (605 g) w Tesco, który z kartą Clubcard kosztował 3,50 funta, a bez tej karty – 3,90 funta. Jednak eksperci odkryli, że przez wiele tygodni sos ten dostępny był dla wszystkich w cenie 2,99 funta. W regularnej cenie Heinz Salad Cream dostępny był przez zaledwie 25 z badanych 183 dni. Podobnie było też z kawą rozpuszczalną Nescafé Gold Blend (200 g) w Sainsbury’s, dostępną z kartą Nectar za 6 funtów. Regularna cena tego produktu wynosiła 8,10 funta, ale okazuje się, że przez pewien czas słoik tej kawy dostępny był za 6 funtów także dla pozostałych klientów Sainsbury’s.

Badacze nie wzięli pod uwagę inflacji?

Supermarkety Sainsbury’s i Tesco od razu zarzuciły Which?, że podczas analizy cen organizacja nie wzięła pod uwagę inflacji. Obie sieci potwierdziły także, że przestrzegają standardów handlowych dotyczących promocji. Ale Which? zgłosiło się z wynikami swojego badania do Urzędu ds. Konkurencji i Rynków (ang. Competition and Markets Authority, CMA), prosząc organ o sprawdzenie, czy supermarkety nie podnoszą aby swoich „regularnych” cen tak, aby klienci programów lojalnościowych czuli, że otrzymują znaczącą zniżkę.

Badacze Which? wyrazili dodatkowo obawę, że nie wszyscy klienci mogli w ogóle zarejestrować się do programów lojalnościowych. A to ze względu na ograniczenia związane z wiekiem i adresem, a to z uwagi na wymagania cyfrowe.

