Kartę ubezpieczenia zdrowotnego EHIC zastąpi po Brexicie karta GHIC. Zobacz, czy ta zmiana dotyczy Ciebie

Fot. Getty

Wiemy już, co już w najbliższym czasie zastąpi kartę EHIC – będzie to karta GHIC - Global Health Insurance Card. Rząd brytyjski poinformował właśnie o nowym dokumencie, z którego będzie mogła korzystać część mieszkańców UK, ale wiele szczegółów w tym względzie pozostało jeszcze do dopracowania.

Choć pandemia koronawirusa mocno pokrzyżowała nam w tym roku plany dotyczące podróżowania, to wraz z powszechnym programem szczepień jej koniec wydaje się być już bliższy, niż dalszy. A to pozwala nam powoli robić plany na wiosenne i letnie wakacje. Jak jednak podróże zagraniczne będą wyglądały po Brexicie i czy będą się one czymś różnić dla obywateli brytyjskich i dla obywateli UE na stałe mieszkających na Wyspach? Czy po wyjeździe z UK do jednego z krajów Unii Europejskiej, w tym do Polski, będziemy mogli skorzystać z pomocy medycznej w nagłych wypadkach w ramach karty EHIC?

Karta EHIC a karta GHIC

Rząd brytyjski zapowiedział właśnie zastąpienie karty EHIC (European Health Insurance Card) nową kartą ubezpieczenia zdrowotnego - GHIC (Global Health Insurance Card). Karta, po dopracowaniu szczegółów, będzie dostępna dla obywateli brytyjskich, natomiast, co ważne, będzie można z niej skorzystać wyłącznie na terenie krajów Unii Europejskiej (czyli już nie w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii). Na razie jednak, dopóki szczegóły dotyczące funkcjonowania nowej karty nie zostały dokładnie opracowane, karta EHIC zachowa ważność także w przypadku posiadaczy brytyjskich paszportów. Natomiast zupełnie spokojnie mogą spać w tym względzie obywatele UE, którzy na stałe żyją w UK. Polacy i inni imigranci z UE nie tylko zachowali na mocy porozumienia UE-UK prawo do podróżowania do krajów UE z kartą EHIC, ale mogą też składać wnioski o wydanie takiej karty także w UK.