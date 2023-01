Karol nie życzył sobie Meghan Markle w Balmoral po śmierci królowej. Jakie jeszcze sekrety Royalsów książę Harry ujawnił w autobiografii?

Choć autobiografia księcia Harry'ego „Spare” trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii dopiero 10 stycznia, to media już prześcigają się w publikacji najbardziej pikantnych i kontrowersyjnych jej fragmentów, do których uzyskały dostęp. Wiemy już, że obecny król Karol III nie życzył sobie obecności Meghan Markle w posiadłości Balmoral po śmierci królowej Elżbiety II. A jakie jeszcze szokujące sekrety Royalsów książę Harry ujawnił w swojej autobiografii?

Meghan Markle nie była mile widziana w Balmoral po śmierci królowej

Okazuje się, że król Karol III nie życzył sobie, by do posiadłości Balmoral, w której zmarła jego matka, królowa Elżbieta II, przybyła żona księcia Harry'ego – Meghan Markle. Harry i Meghan byli w Londynie, kiedy królowa została 8 września poddana „pilnemu nadzorowi medycznemu”. Jeszcze wczesnym popołudniem para miała udać się do Szkocji wspólnie, ale dwie godziny później rzecznik Sussexów poinformował, że książę Harry pojedzie do Balmoral sam. „Gdy samolot zaczął się obniżać, zobaczyłem, że mój telefon komórkowy się świeci. To była wiadomość od Meg, 'zadzwoń do mnie, jak tylko to przeczytasz'. Sprawdziłem stronę internetową BBC. Moja babcia zmarła. Mój ojciec był królem. Włożyłem czarny krawat i wyszedłem z samolotu” - wynika z fragmentów autobiografii opublikowanych przez „The Sun”. A w dalszej części czytamy: „Wtedy znowu zadzwonił mój ojciec. Powiedział mi, że jestem mile widziany w Balmoral, ale… bez niej. Zaczął wyjaśniać swoje powody, ale nie miały one żadnego sensu, a poza tym był to brak szacunku. Nie tolerowałam tego u niego. 'Nawet nie myśl, żeby tak mówić o mojej żonie'. Odpowiedział ze skruchą, jąkając się, że po prostu nie chce, żeby to miejsce było pełne ludzi. Powiedział mi, że nie przyjeżdża niczyja żona, nawet Kate, więc Meg też nie powinna”.





Książę Harry zabił 25 Talibów

Jedna z sensacyjnych informacji, które książę Harry miał podać w swojej autobiografii „Spare”, dotyczy jego służby w Afganistanie, gdzie był dwukrotnie - na przełomie 2007 i 2008 r. oraz w 2012 r. W trakcie tej drugiej misji, gdy Harry służył jako drugi pilot śmigłowca Apache, miał zabić 25 talibów. „Potraktowałem ich jak pionki na szachownicy” - pisze młodszy z synów króla Karola III. Ale i dodaje: „To nie jest statystyka, która napełnia mnie dumą. Ale też mnie nie zawstydza (….) Kiedy byłem pogrążony w ogniu i zamieszaniu walki, nie myślałem o tych 25 osobach jako o ludziach (...) [Byli] złymi ludźmi wyeliminowanymi zanim zabili dobrych ludzi”.

Informacja ujawniona przez księcia Harry'ego odnośnie liczby zabitych przez niego Talibów nie tylko zszokowała, ale i oburzyła niektórych wojskowych. Emerytowany oficer Królewskiej Marynarki admirał Chris Parry tak odniósł się do tych rewelacji w rozmowie ze Sky News: - W ciągu 35 lat służby, nigdy nie słyszałem, by jakikolwiek kolega mówił o swoim "wyniku". To jest tak pozbawione taktu, to taki brak szacunku dla osób, które zostały zabite. A emerytowany wojskowy płk Richard Kemp ostrzegł, że komentarze księcia Harry’ego są zwyczajnie niebezpieczne. - [On] opisał brytyjską armię jako formację uczącą żołnierzy, by nie traktowali przeciwnika jak człowieka, lecz jak pionek - a to nieprawda - zaznaczył Kemp.

Książę Harry nie był drużbą na ślubie księcia Williama z Kate Middleton?

Kolejną rewelacją płynącą z autobiografii księcia Harry'ego jest to, że młodszy syn Karola III nie był drużbą na ślubie swojego brata, Williama, z Kate Middleton w 2011 roku. Harry miał właśnie ujawnić, że wszystko było „bezczelnym kłamstwem”, z którym żył przez 11 lat. Tylko w kościele wydawało się, że drużbą księcia Williama był książę Harry, natomiast już na zamkniętej części uroczystości to nie Harry wygłosił tradycyjną mowę drużby, ale zrobili to dwaj najbliżsi przyjaciele Williama – Thomas Van Straubenzee i James Meade. Poza tym dziennikarze „Daily Mail” informują, bazując na fragmentach „Spare”, że William miał iść do ślubu „wyraźnie podchmielony”. Ponoć wyraźnie można było wyczuć od starszego z braci alkohol w dniu ślubu – zarówno podczas spotkania w Pałacu Buckingham, jak i podczas przejazdu do Opactwa Westminsterskiego. Harry miał wówczas zaproponować Williamowi miętówkę, a w trakcie przejazdu samochodem miał uchylić okno.

Czy książę Harry ma jeszcze szansę na dobre relacje z rodziną?

Książę Harry przypuścił w ostatnim czasie zmasowany atak na rodzinę królewską. Najpierw premierę na Netflixie miał dokument o księciu i księżnej Sussexu, "Harry i Meghan", w którym para wróciła do trudnych wspomnień, w tym ataku brytyjskich mediów na Meghan, rzekomej obojętności okazywanej jej przez pozostałych członków rodziny królewskiej, poronieniu, domniemanym rasizmie w Pałacu Buckingham i myślach samobójczych Meghan. Teraz, 10 stycznia, światową premierę ma mieć autobiografia Harry'ego, w której szczerze opowiada on o swoim życiu. Dzień przed premierą wyemitowane zostaną w stacjach ITV i CBS wywiady z księciem Harry'm, w których prawdopodobnie nie będzie on stronił od opowiadania o zawiłościach życia w rodzinie królewskiej na Wyspach.

