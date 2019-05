Kara śmierci, niebieskie paszporty i kary cielesne w szkołach - to zmiany, jakich chcą Brytyjczycy po wyjściu z UE

Ponad połowa Brytyjczyków opowiadających się za wyjściem ich kraju ze struktur Unii Europejskiej chce przywrócenia kary śmierci. Oprócz tego zwolennicy Brexitu chcą powrotu niebieskich paszportów, odejścia od systemu metrycznego oraz... stosowania kar cielesnych w szkołach!

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez YouGov ponad połowa Brytyjczyków, którzy opowiadają się za Brexitem, chcieliby, aby po wyjściu ze struktur unijnych przywrócić karę śmierci. Wielka Brytania zniosła najwyższy wymiar kary w 1973 roku. Dziś kara śmierci jak cywilizowana Europa długa i szeroka została zniesiona - wyjątkiem od tej reguły jest Białoruś (gdzie jest orzekana i wykonywana) oraz Rosja (nie zniosła oficjalnie kary śmierci, ale obowiązuje w niej od pewnego czasu moratorium).

52% respondentów chciałoby również powrotu słynnych brytyjskich paszportów w ciemnoniebieskim kolorze. 48% chciałoby odejść od kilogramów i centymetrów na rzecz uncji i funtów. Z kolei 42% ankietowanych opowiedziało się za przywrócenie kar cielesnych obowiązujących w szkołach i to z pewnością jest najbardziej szokująca informacja płynące z tej ankiety! Co o niej sądzicie? Czy uważacie, że to dobry pomysł? Dajcie znać na naszym FB!

Brytyjczycy chcą również powrotu do sprzedaży tradycyjnych żarówek, możliwości palenia papierosów w pubach oraz restauracjach. Zestawienie wszystkich zmian prezentuje się tak:

