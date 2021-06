Kąpieliska w Wielkiej Brytanii są NAJGORSZE w Europie [RANKING]

Wielka Brytania zajmuje ostatnie miejsce w rankingu biorącym pod uwagę jakość wody w kąpieliskach w skali całej Europie.

Wielka Brytania zajęła ostatnie miejsce w indeksie najczystszych wód pływackich w Europie w 2020 roku. Jak jednak bronią się brytyjskie media, a konkretnie portal informacyjny "The Independent", powodem tego stanu rzeczy jest pandemia, która uniemożliwiła zebranie odpowiedniej liczby próbek, przez co wynik "osiągnięty" przez UK pozostaje wypaczony. No cóż, można jedynie dodać, że w innych krajach europejskich również mieliśmy do czynienia z pandemią, więc niejako siłą rzeczy również i tam mogliśmy mieć do czynienia z podobnymi problemami.

Jak oceniono jakość wody w kąpieliskach w UK?

Konkrety? Tylko 110 (odsetek na poziomie 17 procent) z ponad 600 kąpielisk przybrzeżnych i śródlądowych zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii zostało ocenionych jako doskonałe. 32 (5 proc.) otrzymało notę "dobre", a 29 (4,5 proc.) jako wystarczające. Z kolei jakość wody w dwunastu została uznana za złą (odsetek na poziomie 1.9 proc.) Dodajmy, że zdecydowana większość lokalizacji – 457, czyli 71,4 procent – ​​została niesklasyfikowana.

Jak czytamy na łamach "The Independent" dobre wyniki uzyskała m.in. zatoka Caerfai, plaża Amroth czy Morfa Bychan. Joss Bay w Broadstairs i Herne Bay również otrzymały najwyższą ocenę. Najsłabiej ocenione kąpieliska to plaża Hunstanton w Norfolk, plaża South Bay w Scarborough i Combe Martin w Devon.

Jeśli planujecie korzystać z brytyjskich plaż, to ostrzegamy

A jak wypadły inne kraje? W rankingu oceniono jakość wody we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także w Wielkiej Brytanii, Albanii i Szwajcarii w 2020 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Cypr (ze 100 proc. wód doskonałych), który pokonał Austrię, Grecję i Maltę, które zajęły drugie miejsce (97,7 proc.), trzecie (97,1 proc.) i czwarte (96,6 proc.).

Popularne miejsca wypoczynku, takie jak Hiszpania, Włochy i Portugalia, znalazły się wśród ocenianych bardzo wysoko, z doskonałą jakością wody wykrytą odpowiednio w 88,5%, 88,6% i 89,2% przypadków.

Polska wypadła jeszcze gorzej...

Virginijus Sinkevicius, europejski komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i oceanów, powiedział: "Jakość wody w kąpieliskach w Europie pozostaje wysoka i to dobra wiadomość dla Europejczyków, którzy tego lata będą wybierali się na plaże i kąpieliska".

Dodajmy również, że Polska zajęła przedostatnie miejsce w rankingu.