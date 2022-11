Mężczyzna zamordował małżeństwo i zjadł ich twarze. Uniknie więzienia, bo zachowywał się jak „pół człowiek – pół pies”

Fot. Getty

Te morderstwa wstrząsnęły w 2016 roku mieszkańcami Florydy. 25-letni Austin Harouff nie tylko zamordował 59-letniego Johna Stevensa i jego żonę, 53-letnią Michelle Mishcon Stevens, ale też zjadł ich twarze. Dlaczego zatem nie spędzi reszty życia w więzieniu?

Morderstwo i kanibalizm w jednym

Austin Harouff miał 25 lat, gdy w 2016 roku zamordował w hrabstwie Martin na Florydzie 59-letniego Johna Stevensa i jego żonę, 53-letnią Michelle Mishcon Stevens. Następnie Harouff rzucił się na swoje ofiary i zaczął jeść ich twarze. Dlaczego zatem Amerykanin uniknie więzienia? Ponieważ sędzia sądu okręgowego Sherwood Bauer uznał mężczyznę za całkowicie niepoczytalnego w trakcie dokonywania tej makabrycznej zbrodni. I, akceptując ugodę pomiędzy prokuratorami i zespołem broniącym Harrouffa, sędzia wysłał go do szpitala psychiatrycznego. I choć istnieje możliwość, że pewnego dnia lekarze mogą orzec poczytalność Harouffa, to jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek pojawił się on jeszcze w przestrzeni publicznej. Jeden z biegłych lekarzy opisał zachowanie Harrouffa z dnia, w którym popełnił on morderstwo, jako zwierzęce – jako zachowanie przypominające istotę będącą „w pół-psem, w pół-człowiekiem”.

Epizod psychotyczny wywołany używaniem syntetycznych narkotyków?

Niestety epizod psychotyczny, który mógł, ale niekoniecznie był wywołany faktem zażywania przez Amerykanina syntetycznych narkotyków, kosztował życie dwojga ludzi. Morderstwo 59-letniego Johna Stevensa i 53-letniej Michelle zyskało w mediach spory rozgłos właśnie ze względu na spustoszenie, jakie w organizmie człowieka sieją tzw. sole do kąpieli, w tym zwłaszcza flakka, nazywana narkotykiem zombie. W Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach świata, notowanych jest coraz więcej przypadków ostrej psychozy wywołanej solami do kąpieli i związaną z nią, ponadprzeciętną, zupełnie nie do okiełznania agresją. Zresztą relacje z ostrych psychoz będących skutkiem zażywania syntetycznych narkotyków, opisywane były już w mediach dobrze dekadę temu. Na przykład w maju 2012 roku w Miami 31-letni Rudy Eugene został zastrzelony po tym, jak zaatakował bezdomnego mężczyznę i zaczął zjadać mu twarz. Według świadków mężczyzna warczał na policjantów, a z jego ust wystawały kawałki ciała ofiary. Bezdomny Amerykanin przeżył co prawda atak, ale stracił 75 proc. twarzy i teraz, niepełnosprawny i niewidomy, wymaga stałej opieki medycznej.

W tym miejscu warto jednak dodać, że test toksykologiczny po zatrzymaniu Harouffa nie wykazał obecności narkotyków syntetycznych. Mężczyzna po dokonanej zbrodni nałykał się tylko jakichś bliżej nieokreślonych chemikaliów.

Kanibal nie trafi do więzienia – rodzina jest rozgoryczona

Ugoda pomiędzy prokuratorami i obroną Austina Harouffa spowodowała niemałe rozgoryczenie wśród krewnych ofiar, którzy chcieli zobaczyć Amerykanina za kratami. Decyzja sądu została przez nich tym bardziej źle przyjęta, że do procesu, wskutek opóźnień spowodowanych Covid-19, przygotowywano się sześć lat. Siostra Michelle Stevens, Cindy Mischon, zwróciła się w sądzie bezpośrednio do Austina Harouffai jego rodziców. - Powinniście byli zrobić więcej. Ponieśliście sromotną porażkę. Ponieważ zawiedliście jako rodzice, moja siostra i szwagier nie żyją. (…) Nienawidzę was, nienawidzę was wszystkich – wyrzuciła rodzicom Austina rozgoryczona Amerykanka. A do samego mordercy kobieta zwróciła się w takich słowach: - Naprawdę myślę, że zasługujesz na śmierć, Austinie. Twoja rodzina zasługuje na cierpienie tak, jak cierpi moja rodzina.

Psychoza najbardziej prawdopodobną przyczyną morderstwa

Pomimo żalu, jaki decyzja sędziego Sherwooda Bauera wywołała wśród krewnych ofiar, biegli nie mieli wątpliwości, że w chwili popełniania przestępstwa mężczyzna był pod wpływem silnej psychozy. W raporcie dla Biura Prokuratora Stanowego hrabstwa Martin ekspert powołany przez obronę, dr Phillip Resnick, zaznaczył, że na stan psychotyczny Amerykanina wskazuje nie tylko charakter przestępstwa, ale i reakcja Harrouffa, gdy go znaleziono. - Fakt, że pan Harrouff wciąż gryzł swoją męską ofiarę w obecności funkcjonariuszy policji, pomimo groźby oddania strzału, porażenia prądem elektrycznym i otrzymania wielu kopnięć w głowę, sugeruje, że pan Harrouff był aktywnie psychotyczny – doprecyzował Resnick.



