Kandydat Partii Brexit wzywa do przeprowadzania testów na zwolennikach pozostania UK w UE zamiast testów na zwierzętach

Partia Brexit otworzyła drogę do kariery politycznej ludziom o kontrowersyjnych, jeśli nie powiedzieć o skandalicznych i zupełnie nie do zaakceptowania poglądach. Jeden z kandydatów partii na posła, Daniel Rudd, wezwał na przykład do przeprowadzania testów na Brytyjczykach popierających pozostanie UK w UE zamiast testów na zwierzętach.

Daniel Rudd, który do wyborów 12 grudnia startuje z okręgu Stoke North z ramienia Partii Brexit, nie waha się budować swojej popularności na wyrażaniu skrajnie kontrowersyjnych opinii. Kandydat na posła wyraźnie chce się odróżniać od swoich rywali i zdecydowanie akcentuje nie tylko niechęć do imigrantów, ale też odrazę żywioną do Brytyjczyków popierających pozostanie UK w Unii Europejskiej. W jednym ze swoich ostatnich tweetów Rudd zaapelował o zakazanie testów na zwierzętach i użycie w tym celu Remain'owców.

W innym tweecie Daniel Rudd zamieścił filmik ukazujący muzułmanów atakujących Hindusów (nagrany, co ważne, w zupełnie innym kraju), który opatrzył kontrowersyjnym podpisem „To tylko kolejny dzień w Londynie”. A zupełnie niedawno kandydat na posła złożył hołd zmarłemu imigrantowi, który walczył w trakcie II wojny światowej za UK i który pozostał później w UK szkolić kolejne generacje pilotów RAF-u, by następnie zestawić jego życiorys z „życiorysami współczesnych imigrantów”, którzy rzekomo przyjeżdżają teraz do UK tylko po to, żeby „wziąć co się da”.

Poniżej prezentujemy Wam kolejne, kontrowersyjne wpisy:

Rzecznik organizacji Hope Not Hate powiedział na łamach dziennika „Metro”, że „jest sporo zgniłych jabłek w beczce” Partii Brexit, ale że większość kontrowersyjnych kandydatów usunęło już swoje nieakceptowalne posty. Tymczasem Rudd długo utrzymywał swoje, ponieważ prawdopodobnie „on naprawdę myśli, że to co mówi jest ok i do zaakceptowania”. „Wszyscy porządni ludzie byliby zniesmaczeni treściami i opiniami, którymi kandydat Partii Brexit Nigela Farage'a Daniel Rudd z dumą dzieli się w mediach społecznościowych. Jego nienawistne, niebezpieczne i rażąco rasistowskie poglądy pokazują, że wyraźnie nie nadaje się on do reprezentowania mieszkańców Stoke (…) Nic dziwnego, że Daniel Rudd został uznany za odpowiedniego kandydata do reprezentowania Partii Brexit, biorąc pod uwagę długą historię niebezpiecznej i dzielącej polityki uprawianej przez Nigela Farage'a. Ale dobrą wiadomością jest to, że wyborcy będą mieli szansę przekazać Farage'owi i jego zwolennikom wiadomość przy urnie wyborczej” - czytamy w komunikacie Hope Not Hate.

Po publikacji artykułu rzecznik Partii Brexit zaznaczył, że „Daniel Rudd nie jest już z Partią Brexit” oraz że partia „oczywiście potępia język, którego użył”.