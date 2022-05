Kanclerz Sunak rozważa wcześniejszą obniżkę stawki podatku dochodowego

Według doniesień, brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak planuje obniżkę podatku dochodowego w UK o jeden procent o rok wcześniej, aby pomóc wszystkim rodzinom zmagającym się z rosnącymi kosztami utrzymania.

Przypomnijmy, w ramach Spring Statement 2022 zapowiedziano pierwszą od 16 lat obniżkę podstawowej stawki podatku dochodowego. Dwa miesiące temu, przemawiając w Izbie Gmin kanclerz Sunak zapowiedział iż stawka income tax spadnie z 20% do poziomu 19%. Obniżka podstawowej stawki podatku dochodowego miała wejść w życie w kwietniu 2024 roku, ale według doniesień brytyjskich mediów zmiany mogą wejść w życie lub zostać zatwierdzone jeszcze w 2022 roku, a konkretnie - już jesienią bieżącego roku. Więcej o tym pisaliśmy w artykule: Spring Statement 2022: Fuel tax zostanie obniżone o 5 pensów na litrze! Co jeszcze zapowiedział Rishi Sunak? Według źródeł w brytyjskim ministerstwie skarbu, Rishi Sunak ma planować wprowadzenie zmian wcześniej, aby złagodzić kryzys związany z rosnącymi kosztami życia w obliczu nasilającej presji politycznej na interwencję w tej kwestii.

Kanclerz skarbu szuka sposób na "ulżenie" rodzinom w UK

Jak czytamy na łamach "The Guardian", konserwatywni posłowie namawiają kanclerza skarbu do jak najszybszej interwencji w celu zmniejszenia obciążeń gospodarstw domowych, na przykład poprzez nałożenie dodatkowego podatku na wielkie koncerny energetyczne. O propozycjach wprowadzeniatzw. "windfall tax" pisaliśmy już wcześniej, w tekście: BP odnotowuje rekordowe zyski, a rachunki za energię i paliwa w UK rosną. Ale to nie jedyna propozycja w tym zakresie...

Wśród propozycji pojawiają się pomysły środków takich, jak obniżenie podatku VAT, zwiększenie dodatków do rachunków za energię i podniesienie świadczeń socjalnych (dołożenie dodatkowych 20 funtów do Universal Credit jest również podnoszone). Część planów rządu na "ulżenie" mieszkańcom UK mamy poznać jeszcze latem, a część - jesienią, gdy Ofgem ogłosi nowe stawki "price cap".

Czy obniżka podatku dochodowego wejdzie w życie w tym roku?

Jakie skutki miałoby wcześniejsze obniżenie income tax? Urzędnicy badają prognozy deficytu Biura ds. Odpowiedzialności Budżetowej, aby ustalić, czy taki ruch byłby opłacalny i w ogóle z prawnego punktu widzenia możliwy. W wyniku takiego ruchu deficyt UK wzrósłby o kolejne 5 miliardów funtów, a zadłużenia netto poszłoby w górę o około 10 procent. Zgodnie z aktualnymi prognozami rząd mógłby to próbować "przepchnąć" przy jednoczesnym zachowaniu reguł fiskalnych.