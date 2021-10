Kanclerz Rishi Sunak rozważa obniżkę podatku VAT na energię

Rishi Sunak rozważa obniżenie podatku VAT od rachunków za energię elektryczną gospodarstwom domowym w Wielkiej Brytanii, jak donosi portal "The Economist". Dla brytyjskiego budżetu byłby to wydatek rzędu 1,5 miliarda funtów rocznie.

Brytyjski kanclerz skarbu zastanawia się nad obniżeniem 5-procentowej stawki podatku od energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Dla wielu rodzin w UK oznaczałoby to obniżkę rachunków za prąd w nadchodzącym sezonie zimowym i ułatwiłoby "przełknięcie" podwyżek limitów "price cap" zarządzonych przez Ofgem. Przypomnijmy, rachunki 11 milionów gospodarstw domowych wzrosły ze średniego poziomu 1138 funtów rocznie do 1277 (polecenie zapłaty), a 4 mln (licznik przedpłatowy) ze 1156 funtów do 1309 funtów. Wielkość podwyżki zależy rzecz jasna od poszczególnych providerów energii, ale zwykle sięgały one około 12 procent.

Czy Rishi Sunak obniżki stawkę VAT za prąd?

Sytuacja sektora energetycznego w Wielkiej Brytanii pozostaje trudna. Hurtowe ceny gazu utrzymują się na rekordowo wysokim poziomie, a kolejne firmy z tej branży ogłaszają bankructwo. Jak donosi "The Economist" część konserwatywnych posłów opowiada się na zmniejszeniem obciążeń podatkowych w tym względzie, aby w ten sposób pokazać, że rząd Borisa Johnsona reaguje w obecnej sytuacji. Chcą, aby ta obniżka został uwzględniona w budżecie na rok 2022.

Rishi Sunak stoi przed trudnym zadaniem. Pomimo znaczących podwyżek podatków będzie musiał się nieźle nagimnastykować, aby zbilansować rządowe wydatki. Wiele departamentów czekają cięcia, a kanclerz zdaje się oglądać każdego pensa trzy razy przed wydaniem go. Obniżka VAT`u na prąd kosztowałaby go około 1,5 miliarda w skali roku. Według źródeł, na które powołuje się "Economist" Sunak miał rozważać taką opcję, ale póki co nie podjęto żadnej konkretnej decyzji. Brytyjski Skarb Państwa odmówił komentarza w tej sprawie.

Ile taki ruch kosztowałby rząd?

Przypomnijmy, obóz Vote Leave podczas kampanii referendalnej w sprawie Brexitu w 2016 roku obiecywał obniżkę rachunków za energię. Dzięki zniesieniu regulacji unijnych możliwe jest obniżenie opodatkowania prądu i gazu poniżej pięcioprocentowej stawki. Dodajmy, że Rishi Sunak poparł wyjście UK z UE.

Jonny Marshall, ekonomista z Resolution Foundation powiedział, że obniżka VAT "nie byłaby celowana i byłaby dość kosztowna". Jego zdanie kanclerz Sunak mógłby wykorzystać inne mechanizmy, aby pomóc biedniejszym rodzinom przetrwać zimę.