Kanclerz Rishi Sunak obiecuje £6 mld dla NHS! Czy pieniężny zastrzyk pozwoli usprawnić funkcjonowanie służby zdrowia?

Fot. Getty

Liczba osób oczekujących na leczenie lub wykonanie niezbędnych badań w UK oscyluje obecnie w granicach 5,7 mln. I to właśnie dlatego kanclerz skarbu Rishi Sunak zapowiada przeznaczenie w ramach jesiennego budżetu aż £6 mld dla NHS.

Z danych, do których dotarł dziennik „The Telegraph” wynika, że lista osób oczekujących na leczenie lub na wykonanie badań (nie są to nagle przypadki) rosła od początku pandemii w tempie 100 000 miesięcznie, osiągając dziś poziom 5,7 mln. Z kolei liczba mieszkańców UK, którzy na takie leczenie/badanie czekają ok. 12 miesięcy prawie się potroiła – przed pandemią takich osób było ok. 111 tys., a w sierpniu tego roku – 292 tys. Stowarzyszenie British Medical Association już od dawna ostrzegało, że „ogromne zaległości w zakresie opieki niebezpiecznie zbliżają służbę zdrowia do paraliżu”, i może właśnie dlatego kanclerz skarbu Rishi Sunak zdecydował się na przeznaczenie w ramach jesiennego budżetu aż £6 mld na usprawnienie NHS. - Dążymy do przywrócenia usług zdrowotnych do poprzedniego poziomu i chcemy się upewnić, że nikt nie będzie czekał na ważne testy lub leczenie. To przełomowa inwestycja w NHS, mająca na celu upewnienie się, że dysponujemy odpowiednimi budynkami, sprzętem i systemami dla zapewnienia pacjentom potrzebnej pomocy i usprawnienia systemu NHS w przyszłości – zaznaczył kanclerz w programie „The Andrew Marr Show”, na antenie BBC One.

Dodatkowe środki dla NHS – na co zostaną przeznaczone?

£6 mld dla NHS, które kanclerz Rishi Sunak ogłosi już w najbliższą środę, w ramach prezentacji jesiennego budżetu, ma zostać przeznaczone przede wszystkim na dodatkowe badania kontrolne - ultrasonografię, tomografię, rezonans magnetyczny, badania krwi itp. Aby naprawić szkody wyrządzone podczas pandemii, w całej Anglii powstanie co najmniej 100 dodatkowych, lokalnych ośrodków diagnostycznych (w tym 44 już ogłoszone). Ośrodki mają pomóc usunąć większość istniejących zaległości w diagnostyce do końca trwania kadencji obecnego parlamentu. Działania na rzecz uporania się z zaległościami obejmują również przeznaczenie £1,5 mld na zwiększenie liczby łóżek w szpitalach, zwiększenie ilości sprzętu i utworzenie nowych centrów chirurgicznych, by zmniejszyć czas oczekiwania na planowe operacje. Poza tym £2,1 mld z 5,9 mld ma zostać już wkrótce zainwestowanych w technologię w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa usług NHS.