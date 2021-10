Kanclerz Rishi Sunak nie ma "magicznej różdżki" i nie jest w stanie uratować "każdego miejsca pracy" [WIDEO]

Zapewnia, że rząd robi wszystko, co w jego mocy

Rishi Sunak odniósł się do zakończenia programu furlough i braków kierowców

Kanclerz Rishi Sunak szczerze przyznał, że nie jest w stanie "uratować każdego miejsca pracy" w UK, ale zaznacza, że rząd brytyjski wykonał olbrzymią pracę, aby wspomóc lokalny rynek pracy.

Program furlough w UK dobiegł swojego końca 30 września 2021 roku i minister brytyjskiego skarbu deklaruje, że w obecneh sytuacji możliwy jest wzrost bezrobocia. "Powiedziałem na samym początku tego kryzysu, że nie będzie dla mnie możliwe, abym mógł uratować pracę każdej osoby. Szczerze, nie sądzę, aby jakikolwiek kanclerz mógł to zrobić. Wiem jednak, że rozwiązania, które wprowadziliśmy, zrobiły ogromną różnicę" - komentował Rishi Sunak w rozmowie na antenie Sky News. "Myślę, że nasz plan działa. Oczywiście, teraz niektórzy ludzie stracili pracę, a inni stracą ją w przyszłości, ale jako rząd robimy wszystko, aby pomóc im w zdobyciu nowej pracy, nowych umiejętności, nowych możliwości. Wiemy, że właśnie takie rozwiązania działały przez ostatnie 12 do 18 miesięcy i dlatego będziemy dalej tak postępować" - podsumowywał kanclerz rządu Borisa Johnsona.

Polecamy zapoznanie się z fragmentem wywiadu z kanclerzem:

Dodajmy w tym miejscu, iż według najnowszych danych liczba pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii powróciła do poziomu sprzed pandemii. Szacuje się, że ogólna stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii – liczona od maja do lipca – ponownie spadła do poziomu 4,6%, po tym, jak przekroczyła granicę 5% wcześniej podczas kryzysu wywołanego przez Covid-19.

Jednocześnie Rishi Sunak bardzo trzeźwo oceniał obecną sytuację związaną z brakami kierowców i wszystkim, co z tego wynika. Nie ma żadnej "magicznej różdżki", która sprawiłaby, że zakłócenia w dostawach paliwa i żywności znikną z dnia na dzień. Problemy z łańcuchem dostaw są globalne, a ministrowie robią wszystko, co w ich mocy, aby je złagodzić. Zaznaczył również, że "pragmatycznie kontrolowana imigracja" może być częścią rozwiązania krótkoterminowego.

Kanclerz nie wyklucza podwyżki podatków, w tym council tax

"Są rzeczy, które możemy i powinniśmy zrobić" - deklarował Sunak. "Wizy krótkoterminowe, przyspieszone testowanie kierowców ciężarówek, oczywiście powinniśmy robić te wszystkie rzeczy i robimy je, ale nie możemy machnąć magiczną różdżką i sprawić, by wyzwania globalnego łańcucha dostaw zniknęły z dnia na dzień".

Kanclerz Sunak nie wykluczył również dalszych podwyżek podatków, w tym podwyżki podatku council tax, w celu sfinansowania rządowych reform opieki społecznej.