Kanadyjczyk sprzedawał w internecie truciznę. W UK mogło po jej zażyciu umrzeć 88 osób

W Kanadzie aresztowany został mężczyzna, który prawdopodobnie sprzedawał w internecie substancję trującą. Z jego usług miało w ciągu ostatnich dwóch lat skorzystać ponad 200 mieszkańców Wielkiej Brytanii, z czego 88 mogło w ten sposób stracić życie.

Kanadyjczyk pomagał ludziom umrzeć?

57-letni Kanadyjczyk Kenneth L. został aresztowany w Ontario i oskarżony o udzielanie porad oraz pomocnictwo w samobójstwie. Mężczyzna miał oferować na stronie internetowej zakup śmiercionośnej substancji, którą miał wysyłać ludziom na całym świecie. Kanadyjczyk oskarżony jest o dostarczenie nawet 1200 paczek z trucizną w środku do 40 krajów, a osobne śledztwa w tej sprawie prowadzą już m.in. Stany Zjednoczone, Włochy, Australia i Nowa Zelandia. Jeśli chodzi o brytyjską policję, to wszczęła ona dochodzenie w kwietniu tego roku, po tym, jak otrzymała informacje na temat sprzedaży przez internet obywatelom Korony rzekomo trującej substancji. Zakupy na stronie miały zrobić z terenu Wielkiej Brytanii i w okresie dwóch lat do kwietnia 2023 roku aż 232 osoby. A agencja National Crime Agency podała, że 88 z tych 232 osób zmarło.

Przyczyna śmierci nie została jak na razie ustalona

Choć wiele wskazuje na to, że zakupiona przez internet trucizna przyczyniła się do śmierci przynajmniej części z 88 mieszkańców UK, to jednak w komunikacie National Crime Agency czytamy, że „na tym wczesnym etapie nie ma potwierdzonego związku między przedmiotami zakupionymi na stronach internetowych a przyczyną śmierci w żadnym z tych przypadków”. – Składamy najgłębsze wyrazy współczucia bliskim tych, którzy zmarli. Wspierają ich specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze policji. W porozumieniu z the Crown Prosecution Service, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie potencjalnych przestępstw popełnionych w Wielkiej Brytanii. Śledztwo jest w toku – poinformował zastępca dyrektora National Crime Agency, Craig Turner.

