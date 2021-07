Kanada – dlaczego warto wybrać ten kraj na miejsce stałej rezydencji?

Polacy mieszkający na Wyspach często mówią o swoich planach dotyczących wyjazdu z Wielkiej Brytanii i osiedlenia się w innym kraju przyjaznym imigrantom. Wielu rozczarowało się też powrotem do Polski, a z racji znajomości języka angielskiego, wolałoby wybrać w ramach dalszej emigracji kraj anglojęzyczny, czyli m.in. Kanadę. Aby przybliżyć temat emigracji do Kanady do pracy, postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z kanadyjskimi doradcami imigracyjnymi z Esteem Immigration Services.

Dlaczego Kanada?

W dzisiejszych czasach każdy człowiek powinien zabezpieczyć sobie przynajmniej dwa miejsca do życia na Ziemi. Jedno mamy z racji obywatelstwa nabytego poprzez urodzenie. A tym drugim, dzisiaj najlepszym do spokojnego, bezpiecznego i dostatniego życia, jest Kanada. Jest to kraj nieograniczonych możliwości rozwoju dla każdego człowieka. Przy czym jednocześnie równych szans, co zapewnia Kanadyjska Karta Praw i Swobód stanowiąca część kanadyjskiej Konstytucji. Kanada przy tym należy do ścisłej czołówki najbogatszych krajów świata, pod wieloma względami najlepszym i najbezpieczniejszym do życia. A Polacy niemalże od początku istnienia tego kraju zaznaczali i zaznaczają swój udział w jego rozwoju.

Kanada jest drugim co do wielkości krajem świata, przy liczbie ludności podobnej Polsce. Posiada bardzo zróżnicowane, bogate środowisko naturalne z największymi w świecie zasobami słodkiej wody. Zarówno to środowisko, jak i mocny potencjał gospodarczy przyciąga imigrantów z całego świata.

Wielu Polaków mieszkających na Wyspach planuje udać się na dalszą emigrację. Dlaczego Kanada może być dla nich dobrym rozwiązaniem?

W zasadzie główna część odpowiedzi na to pytanie jest zawarta powyżej. Ale warto dać uzupełnienie. Otóż przecież ten kraj wciąż pozostaje w ścisłym związku z Wielką Brytanią, uznając królową brytyjską za głowę również tego państwa, a absolutnie dominującym językiem z dwóch urzędowych jest język angielski. Znajomość angielskiego, choćby w podstawowym zakresie, a także doświadczenia zdobyte na Wyspach to ważny atut dobrze widziany w Kanadzie. To są istotne plusy przy staraniach o stałą rezydencję. No i ten kraj wciąż pozostaje w łączności z Anglią. Należy jednak zaznaczyć, że status „stałego rezydenta” UK nie jest charakterystyką decydującą o przyznaniu rezydentury w Kanadzie, ale na pewno bardzo pomaga.

Kanada krajem przyjaznym imigrantom

Mówi się, że Kanada jest krajem imigrantów. Co to oznacza dzisiaj?

Mianowicie to, że Kanada jest krajem, który nie tylko w przeszłości, ale wciąż przyznaje każdego roku tysiącom obcokrajowców status stałego rezydenta. Prawo do stałego pobytu przyznawane jest w oparciu o ponad 100 programów imigracyjnych. Odpowiednie wnioski składają bez wyjątku wszyscy obcokrajowcy, a więc również i obywatele Wielkiej Brytanii. Po 3 latach pobytu tacy rezydenci mogą starać się o obywatelstwo. Do 4 lat można więc łatwo stać się pełnoprawnym obywatelem.

O jakich ilościach miejsc dla imigrantów jest tutaj mowa?

Cofnijmy się tylko do roku 1990. Przez 3 kolejne dekady każdego roku status stałego rezydenta otrzymywało około (głównie ponad) 250 000 obcokrajowców. Plan na lata 2020 – 2022 przewidywał przyznanie tego statusu ponad 1 milionowi takich wnioskodawców. Pandemia koronawirusa spowodowała opóźnienie w realizacji tej decyzji. Ale zaplanowana liczba nie jest zmniejszana, lecz powiększana, gdyż potrzebuje tego zarówno kanadyjska gospodarka, jak i demografia. Wykonanie tego planu jest więc tylko przesunięte w czasie.

Czy kanadyjski rynek pracy jest otwarty na polskich imigrantów? Jaką opinię mają polscy pracownicy w tym kraju?

W wielokulturowej Kanadzie nie może być oficjalnego preferowana tej, czy innej nacji. W Kanadzie jest sporo biznesów polonijnych chętnie zatrudniających naszych rodaków. Ponadto codzienność pokazuje, że bardzo dobra opinia o fachowości i pracowitości polskich pracowników jest znana nie tylko polonijnym, ale również pracodawcom innych narodowości chętnie zatrudniających Polaków.

Z pewnością zakres działalności biura Esteem Immigration Services jest duży. Jak można by ująć to w krótkiej wypowiedzi?

Krótko i najtrafniej chyba tak: Pomagamy we wszystkich sprawach związanych z imigracją od wiz zaczynając, a na obywatelstwie kończąc. Od kilku lat między Polską i Kanadą mamy turystyczny ruch bezwizowy dający szansę na „turystyczny” pobyt na okres maksymalnie 6 miesięcy, co nasze biuro pomaga przedłużać nawet kilkakrotnie. Także wówczas, gdy wiza jest przyznana tylko np. na 1 tydzień, co też się nieraz (bardzo rzadko) zdarza.

Oczywiście pomagamy uzyskać inne wizy jak pracowniczą, studencką oraz na stały pobyt. Pilotujemy każdą sprawę związaną z imigracją. W okresie naszej wieloletniej (ca 20 lat) działalności pomogliśmy tysiącom Polaków w przyznaniu im którejś z wiz, w tym także i tej najważniejszej – w uzyskaniu stałego pobytu poprzez któryś z programów imigracyjnych. W polonijnych środowiskach szczególnie aglomeracji Toronto można usłyszeć taką opinię: Jeśli w sprawach imigracyjnych Esteem ci nie pomoże, to nikt ci nie pomoże.

Co należy uczynić, aby uzyskać pomoc biura Esteem immigration Services?

Nasza pomoc zaczyna się od kontaktu (telefonicznego, mailowego, przez skype) i pierwszej porady co do kolejnych działań, które następnie – po obustronnym podpisaniu odpowiedniej umowy - cały czas pilotujemy. Ponieważ nie ma jednakowych życiorysów, więc do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, określając co i w jaki sposób należy przygotować i jakie kroki czynić. Namiary na nasze biuro i informację o naszych usługach można znaleźć na portalu www.esteemimmigration.com. Najlepiej rozpocząć od rozmowy telefonicznej, tel. 001-905-290 0870 lub WhatsApp 001-647-999-4038 lub wysyłając email na [email protected].

W jakich zawodach Polacy najczęściej znajdują pracę w Kanadzie i z jakimi kwalifikacjami osoby są tam najbardziej poszukiwane?

W zasadzie w każdym. Należy jednak zauważyć, że rynek pracy jest zmienny, więc i zapotrzebowanie na pracowników różnych branż także. Aktualnie np., w efekcie pandemii, podano listę aż 90 zawodów z którymi obcokrajowcy mogą starać się o pracę i następnie o stały pobyt. Dla swoich klientów Esteem Immigration Serwices wybiera i proponuje zawsze najlepszą opcję.

Czy usługi Esteem Immigration Services są ograniczone tylko do prowincji Ontario?

Nie. Mamy uprawnienie do świadczenia usług w zakresie prawa imigracyjnego w całej Kanadzie.

Kontakt i informację o naszych usługach można znaleźć na portalu www.esteemimmigration.com. Najlepiej rozpocząć od rozmowy telefonicznej, tel. 001-905-290 0870 lub WhatsApp 001-647-999-4038 lub wysyłając email na [email protected].