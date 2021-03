Kalkulator brytyjskich zasiłków. Sprawdź, do jakich benefitów się kwalifikujesz

Jak sprawdzić, do których zasiłków w UK się kwalifikujemy?

Fot. Getty

Chciałbyś aplikować o brytyjski zasiłek, ale nie jesteś pewien, który zasiłek będzie dla Ciebie odpowiedni lub czy w ogóle do jakiegoś się kwalifikujesz? Oto trzy internetowe kalkulatory benefitów, który pokażą, jakie świadczenia Ci przysługują.

Na oficjalnych brytyjskich stronach rządowych można znaleźć bardzo praktyczne narzędzia, pomagające w podjęciu decyzji dotyczącej ubiegania się o zasiłek. Kalkulator brytyjskich benefitów pokaże, do jakich zasiłków możemy się kwalifikować, jak przebiega proces aplikacji o zasiłek, a także co się stanie w momencie, gdy osoba na danym zasiłku podejmie pracę zawodową.

>> WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIVERSAL CREDIT. POBIERZ!<<

Kalkulator brytyjskich zasiłków

Jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do jakiegokolwiek zasiłku, a jeśli się kwalifikujesz, to do jakiego konkretnie, możesz skorzystać z jednego z poniższych trzech kalkulatorów brytyjskich zasiłków:

Dzięki tym kalkulatorom dowiesz się, czy kwalifikujesz się i jak aplikować o świadczenia socjalne związane między innymi z dochodem i ulgami podatkowymi. Zdobędziesz też informacje o tym, czy kwalifikujesz się i jak aplikować o Council Tax Reduction, Carer’s Allowance czy Universal Credit. Ponadto, znajdziesz tutaj informacje o tym, jaki wpływ będzie miało podjęcie przez Ciebie pracy lub zmiana godzin pracy na zasiłki, które już pobierasz w UK.

Powyższe kalkulatory zasiłków są narzędziami oficjalnie polecanymi, do których linki umieszczono na stronach rządu UK. W informacji na stronie rządowej czytamy, że powyższe trzy kalkulatory benefitów są darmowe, zapewniają anonimowość oraz że zastąpiły one usługę Benefit Adviser.

Jak działa kalkulator brytyjskich zasiłków?

Na stronach rządowych podano, że do skorzystania z kalkulatorów zasiłków w UK potrzebna są następujące informacje o sytuacji materialnej osoby zainteresowanej:

wysokość oszczędności

osiągany dochód własny oraz dochód partnera (np. z payslipów)

aktualnie pobierane zasiłki i emerytury - własne oraz osób z tego samego gospodarstwa domowego

przeciętna wysokość wydatków (np. czynsz, kredyt hipoteczny, opłaty za opiekę nad dzieckiem)

potwierdzenie zapłaty council tax.

Ograniczenia kalkulatora benefitów w UK

Jak się okazuje, polecane przez rząd kalkulatory zasiłków w UK nie są idealne i mają swoje ograniczenia. Po pierwsze, z kalkulatorów nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie. Pod drugie, wyniki podawane przez kalkulatory zasiłków mogą być niedokładne w przypadku następujących grup:

osoby nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego ani irlandzkiego

osoby mieszkające poza UK

osoby mieszkające na stałe w domach opieki

więźniowie

studenci.

Czy kalkulatory zasiłków są odpowiednie dla Polaków z (pre-)settled status?

Pomimo podanych na stronie rządowej powyższych ograniczeń kalkulatorów zasiłków, trzeb pamiętać, że Polacy w UK posiadający settled lub pre-settled status są w pełni uprawnieni do brytyjskich zasiłków. Na stronie internetowej z kalkulatorem entitleto widnieje nawet informacja, że z kalkulatora mogą korzystać osoby, które nie są obywatelami brytyjskimi lub irlandzkimi - o ile osoby te są uprawnione do brytyjskich zasiłków. Podane na stronach rządowych kalkulatory powinny być zatem odpowiednie dla Polaków bez obywatelstwa GB lub IRL, którzy posiadają settled lub pre-settled status.