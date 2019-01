Kalendarz przedsiębiorcy w UK, czyli czyli o czym trzeba pamiętać pracując jako self-employed

Przypominamy, z ostatnim dniem stycznia osobom, które pracują jako self-employed lub subcontractor, mija termin rozliczeń z brytyjskim fiskusem. Nierozliczenie się w terminie grozi wysokimi karami grzywny!

Termin rozliczenia się do 31 stycznia 2019 r. dotyczy wszystkich osób, które pracowały jako self-employed lub subcontractor w okresie od 6 kwietnia 2018 r. do 5 kwietnia 2019 r. Na podstawie złożonego zeznania podatkowego Brytyjski Urząd Skarbowy (HMRC) naliczy podatek do zapłaty lub do zwrotu.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy poręczny kalendarz najważniejszych dat w brytyjskim roku podatkowym:

31 stycznia (w trakcie roku podatkowego) - data wpłaty pierwszej płatności za rok podatkowy kończący się 5 kwietnia danego roku.

Na przykład: pierwsza płatność na rachunek za rok podatkowy 2018/19 ma nastąpić do 31 stycznia 2019 r.

5 kwietnia (zakończenie roku podatkowego) - koniec roku podatkowego. Każdy, kto jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego otrzyma zawiadomienie z informacją w związku ze złożeniem zeznania dotyczącego

Jeśli dopiero rozpocząłeś pracę, jako self-employed musisz wcześniej zarejestrować się w HMRC jako osoba pracująca na własny rachunek dla celów podatku dochodowego i składek National Insurance (NIC)

31 lipca (po zakończeniu roku podatkowego) - termin wpłaty drugiej płatności za minony rok podatkowy.

Na przykład: druga płatność na rachunek za rok podatkowy 2018/19 ma nastąpić do 31 lipca 2019 r.

5 października (po zakończeniu roku podatkowego) - termin, w którym trzeba powiadomić HMRC o dochodzie, który nie został opodatkowany lub o zyskach kapitałowych powyżej 11 700 funtów (w roku podatkowym 2018/19). HMRC może wysłać ci zawiadomienie w tej sprawie.

31 października (po zakończeniu roku podatkowego) - termin, w którym musisz wysłać zeznanie podatkowe do HMRC pocztą. Jeśli wyślesz formularz po tej dacie brytyjski fiskus nałoży na ciebie karę, nawet jeśli nie musiałeś płacić żadnego podatku.

30 grudnia (po zakończeniu roku podatkowego) - termin, w którym musisz przesłać wniosek o zwrot podatku online. HMRC do określania wysokości twoich należności używa platformy PAYE. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy twój podatek nie przekracza kwoty 3 tysięcy funtów oraz jeśli jesteś zatrudniony lub pobierasz emeryturę. Jeśli jednak twój dochód przekracza 30 tysięcy możesz złożyć deklarację za pośrednictwem platformy PAYE.

31 stycznia (po zakończeniu roku podatkowego) - data złożenia wszystkich zeznań podatkowych. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu zostanie naliczona kara, nawet jeśli nie masz podatku do zapłaty lub zapłaciłeś już cały podatek, który jesteś winien.

W tym momencie należy również dokonać również "balancing payment of tax". Na przykład: płatność bilansująca za rok 2018/19 przypada na dzień 31 stycznia 2020 r.

31 stycznia (po zakończeniu roku podatkowego + 1 rok) - jeśli zorientujesz się, że popełniłeś błąd w swoim zeznaniu podatkowym lub jest ono nieprawidłowo możesz dokonać zmian do 12 miesięcy po 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego.

Na przykład: jeśli chcesz poprawić swój wniosek o zwrot w 2017/18 musisz zrobić to do 31 stycznia 2020 r. Termin ten obowiązuje niezależnie od tego, czy złożyłeś wniosek ręcznie czy wypełniłeś go online.

Pamiętajmy, że HMRC nie stosuje żadnej taryfy ulgowej dla spóźnialskich. Kary za nierozliczenie się w terminie są bardzo dotkliwe i dotyczą nawet tych osób, które nie uzyskały z tytułu samozatrudnienia żadnych dochodów! Mogą wynieść od 100 funtów do nawet kilku tysięcy funtów!