Kalendarz finansowy w UK na wrzesień 2022 - co czeka nasze portfele w tym miesiącu?

Co czeka nas we wrześniu 2022?

Fot: Pxhere

Wakacje się zakończyły, dzieciaki wracają do szkół, a UK w zakresie domowych finansowych czeka nas iście gorący wrzesień. O czym, pilnując domowego budżetu w tym miesiącu warto wiedzieć?

Końcówka lata została naznaczona podwyżką limitu cen za energię przez Ofgem. "Price cap" poszedł w górę aż o 80%. Obowiązujący od 1 października 2022 roku przez kolejne trzy miesiące limit cenowy wyniesie 3549 funtów w skali roku. Do tej pory stawka ta wynosiła przeciętne 1971 funtów, a teraz wzrośnie aż o 1578 funtów. Dla porównania dodajmy, że wysokość limitów jeszcze rok temu, a więc obowiązujących od października 2021 roku, sięgała... 1277 funtów! Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Ofgem podnosi limit cen energii aż o 80% - ile będziemy płacić za prąd i ogrzewanie od października 2022?".

... ale wrzesień też może być "gorący" pod względem szeroko pojętych zmian finansowych, które będą miały znaczący wpływ na nasze domowe budżety. Co się zmieni? O czym trzeba pamiętać? Co nasz czeka?

Oto zestawienie 10 najważniejszych wydarzeń (finansowych!) we wrześniu 2022 roku:

1. Pierwsza część wypłat w ramach Cost of Living Payment (2 września)

Gospodarstwa domowe, które otrzymują Tax Credit dostaną pierwszą transzę środków w ramach Cost of Living Payment w wysokości 326 funtów. Pieniądze te będą przesyłane od 2 września, natomiast na kontach znajdą się do 7 września. Płatność będzie zawierać odniesienie "CL", a następnie numer ubezpieczenia społecznego, a następnie "0001AX".

2. Nowy premier UK (5 września)

Już w przyszłym tygodniu, w następny poniedziałek poznamy nazwisko nowego premiera. Warto ten fakt umieścić w tym zestawieniu, ponieważ nowy szef rządu jest naciskany, aby podjąć konkretne działania w kwestii rosnących kosztów życia w UK. Czy je podejmie albo chociaż zapowie? Zobaczymy!

3. Odczyt inflacji (14 września)

Brytyjski Office for National Statistics opublikuje wskaźniki inflacji za 12 miesięcy do sierpnia w połowie miesiąca. Indeks dotyczący wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wynosi obecnie 10,1%, ale Bank Anglii spodziewa się, że w październiku osiągnie 13,3%.

4. Wysokość stóp procentowych (15 września)

Banki Anglii podejmie decyzję czy kolejny raz, już siódmy z rzędu, podnieść stopy procentowe. Przypomnijmy, w czwartek 4 sierpnia 2022 roku stawka wzrosła z 1,25 proc. do poziomu 1,75 proc. To jednocześnie szósta z rzędu taka podwyżka, a pierwsza od 1995 roku, w której stopy wzrosły jednorazowo o więcej, niż ćwierć punktu. Ewentualne zmiany w wysokości stóp odbiją się najmocniej na tych, którzy spłacają kredyty hipoteczne. Na ten temat pisaliśmy więcej w: "Stopy procentowe znów w górę - Bank of England zapowiada recesję".

5. Podwyżka Amazon Prime (15 września)

Amazon potwierdził, że podnosi cenę swoich usług dostępnych w pakiecie Prime. Za między innymi dostęp do platformy streamingowej i darmowej dostawy zapłacimy nie 7,99 GBP miesięcznie, ale 8,99 GBP, natomiast koszty subskrypcji rocznej zmienią się z 79 GBP do 95 GBP.

6. Pomoc dla niepełnosprawnych (20 września)

20 września brytyjski rząd zacznie wypłacać pieniądze osobom niepełnosprawnym w ramach jednorazowej pomocy w związku z rosnącymi kosztami życia ("cost of living payments"). Około sześć milionów osób otrzyma dodatkowe 150 funtów. Więcej pisaliśmy o tym na łamach: "Pomoc dla niepełnosprawnych w obliczu rosnących kosztów życia - rząd UK ogłosił datę wypłaty 150 GBP".

7. Zmiany w Universal Credit (26 września)

Około 114 000 osób korzystających z Universal Credit zostanie przeniesionych z grupy określanej jako "light touch" do grupy "intensive work search" od 26 września. Wynika to z planowanego wzrostu progu dochodów administracyjnych (Administration Earnings Threshold). AET określa w której "grupie roboczej" jesteś umieszczony i ma to wpływ na to, czy musisz szukać więcej pracy w perspektywie otrzymywania zasiłków.

Stawka wzrasta z 355 funtów miesięcznie do 494 funtów miesięcznie lub z 567 funtów miesięcznie do 782 funtów miesięcznie w przypadku roszczeń wspólnych od tamtego dnia.

8. Termin "przekazania" środków z Household Support Fund

Brytyjskie władze lokalne mają czas do 30 września, aby wydać lub „zobowiązać się” do wydania środków dostępnych w ramach Household Support Fund. Suma pieniędzy dostępnych w tym programie sięga 500 mln funtów. O dostępnym wsparciu i jego formie decyduje każdy pojedynczy council.

Część pomocy oferowanej przez Household Support Fund obejmuje gotówkę lub dofinansowanie na rachunki oraz vouchery do wykorzystania podczas zakupów w supermarkecie.

9. Dzień odczytu liczników energii (30 września)

To ostatni termin, aby poinformować swojego providera o realnym zużyciu energii, prądu i gazu, zanim ceny w związku z nowym "price capem" pójdą w górę. Powinieneś przesłać odczyt licznika energii w piątek 30 września, dzień przed tym, jak ceny ulegną zmianie.

10. Wymiana "starych" funtów (30 września)

Pozostał tylko miesiąc zanim stare papierowe banknoty 20 i 50 funtów przestaną być środkiem płatniczym. Dokładnie 30 września 2022 roku stracą one ważność i zostaną zastąpione przez banknoty polimerowe o większej trwałości i zabezpieczeniach przed fałszerstwami. Lepiej zatem nie zwlekać i wydać lub zdeponować banknoty, które za miesiąc wyjdą już z użycia. Warto dodać, że po tym terminie niektóre banki nadal mogą akceptować wycofane banknoty. Na ten temat pisaliśmy również w: "Pozostał tylko miesiąc na wydanie lub zdeponowanie banknotów 20 i 50 funtowych".

Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na łamach "The Daily Mirror" - "Ten money changes coming in September including £326 cost of living payment".

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!