Już za sześć miesięcy będziemy mogli w pełni cieszyć się latem - Minister Zdrowia jest dobrej myśli, ale czy nie za szybko?

Fot. Getty

W najnowszym wywiadzie Matt Hancock zapowiedział, że mieszkańcy Wysp będą mogli w pełni cieszyć się latem, o ile wytrzymają jeszcze kilka ciężkich miesięcy. Jednak Minister ds. Handlu Liz Truss szybko zaprzeczyła słowom Ministra Zdrowia i stwierdziła, że żaden polityk nie może w obecnym momencie czegokolwiek obiecać Brytyjczykom, ponieważ sytuacja epidemiczna jest jeszcze zbyt niepewna.

Matt Hancock, zapytany w programie BBC Politics East o to, czego Brytyjczycy mogą się spodziewać za sześć miesięcy odpowiedział, że prawdopodobnie „będą się oni mogli wtedy cieszyć wspaniałym, brytyjskim latem. - Jestem przekonany, że do tego czasu zdecydowana większość dorosłych zostanie zaszczepiona. To będą nie tylko grupy ludzi szczególnie narażonych, ale także pozostałe grupy, ludzie tacy jak ja, jestem po czterdziestce i jestem zdrowy, i do takich [jak ja] też dotrzemy. To zapewni wysoki poziom ochrony. Im więcej osób przyjmie szczepionkę, tym lepiej będziemy chronieni jako społeczeństwo. Więc myślę, że będziemy mieć wspaniałe lato, ale od teraz do tego czasu czeka nas jeszcze kilka trudnych miesięcy”.



Końca epidemii nie da się przewidzieć

Pewnym paradoksem jest, że zaledwie pół godziny po wywiadzie udzielonym przez Matta Hancocka dla BBC Politics East, głos w tej sprawie zabrała także Minister ds. Handlu Liz Truss. I minister zaprzeczyła słowom Ministra Zdrowia, twierdząc, że żaden polityk nie może obecnie niczego obiecać Brytyjczykom, ponieważ końca epidemii nie da się przewidzieć. - Wirus jest nieprzewidywalny i to byłoby bardzo niebezpieczne, gdyby minister rządu wystąpił w programie i obiecał ludziom [swobodne spędzenie] letnich wakacji – zaznaczyła Liz Truss. I dodała, że nie jest pewne ani to, czy puby i restauracje zostaną w lecie otwarte, ani to, co w ogóle stanie się później, jesienią.