Już wkrótce w UK rozpoczną się testy paszportów szczepionkowych. Program obejmie duże imprezy sportowe i kulturalne

Pomimo rosnącego sprzeciwu członków Partii Konserwatywnej wobec paszportów szczepionkowych, rząd już wkrótce podda je testom. Na pierwszy ogień pójdą duże imprezy sportowe i kulturalne, takie choćby Finał FA Cup na stadionie Wembley.

Choć w łonie Partii Konserwatywnej narasta już otwarty sprzeciw przeciwko wprowadzeniu paszportów covidowych, to wszystko wskazuje na to, że rząd Borisa Johnsona będzie chciał chociaż przetestować takie rozwiązanie. Taką możliwość anonsował już w zeszłym miesiącu minister ds. kultury Oliver Dowden, który zapowiedział, że będzie chciał przeprowadzić serię próbnych imprez na stadionach piłkarskich i w lokalach muzycznych w celu zebrania danych dla dalszego, powszechnego otwarcia latem gospodarki. Imprezy, podczas których miałyby zostać przetestowane paszporty szczepionkowe, objęłyby m.in. finał Pucharu Anglii - FA Cup na stadionie Wembley oraz mistrzostwa świata w snookerze - World Snooker. Osoby, które chciałyby uczestniczyć na żywo w tych wydarzeniach, musiałyby prawdopodobnie podać swoje dane za pomocą zmodyfikowanej nieco aplikacji NHS app.

Sprzeciw wobec paszportów covidowych przybiera na sile

Pomimo jednak tego, że rząd Borisa Johnsona już wkrótce przystąpi do przetestowania paszportów covidowych, to nie jest pewne, czy takie rozwiązanie w ogóle uzyska w społeczeństwie szerszą akceptację. Na razie sprzeciwia się mu nie tylko spora część polityków Partii Konserwatywnej, ale też w ogólne znaczna część środowiska politycznego. - Historia pokazuje, że nawet w Wielkiej Brytanii zastosowanie elementu przymusu w przypadku środków ochrony zdrowia publicznego, takich jak szczepienia lub testy objawowe, w rzeczywistości zachęca ludzi do stawienia oporu i do sceptycyzmu. Posiadanie paszportu [szczepionkowego] w celu odbycia podróży za granicę to jedno, to przywilej, a nawet luksus, ale możliwość uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności jest prawem podstawowym – zaznaczyła baronowa Shami Chakrabarti z Partii Pracy.