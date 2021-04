Już wkrótce nastąpi otwarcie sklepów non- essentials! Jakie będą obowiązywać reguły w trakcie robienia zakupów?

Fot. Getty

Już 12 kwietnia otwarte zostaną sklepy non-essentials, które przez ostatnie kilka miesięcy pozostawały zamknięte. Jednak powrót do sklepów odzieżowych, meblowych, obuwniczych czy sklepów z elektroniką, będzie obwarowany kilkoma ograniczeniami. Poniżej zobaczycie, jakich zasad trzeba będzie przestrzegać robiąc zakupy w sklepach non-essentials od połowy kwietnia.

Ostateczna decyzja dotycząca otwarcia sklepów non- essentials, a także salonów fryzjerskich i salonów kosmetycznych, zostanie zaprezentowana przez rząd w dniu 5 kwietnia. Ale wszystko wskazuje na to, że już za trochę ponad tydzień będziemy mogli w UK kupić w stacjonarnych sklepach ubrania, obuwie, elektronikę, czy też meble. Rząd ogłosi swoją decyzję bazując na czterech wskaźnikach dotyczących, kolejno, postępu w programie szczepień, skuteczności szczepień dla rozwoju przeciwciał, obecności nowych wariantów koronawirusa w organizmach osób niedawno zakażonych oraz liczby zachorowań.

Sklepy non-essentials – czyli co zostanie otwarte 12 kwietnia w UK?

Jeśli chodzi o sklepy non – essentials, to zostały one dokładnie zdefiniowane przez rząd. Poniżej prezentujemy Wam pełną listę sklepów, które prawdopodobnie zostaną otwarte 12 kwietnia:

Sklepy odzieżowe i pracownie krawieckie;

Biura podróży (placówki stacjonarne);

Sklepy z artykułami gospodarstwa domowego;

Sklepy z dywanami;

Studia mebli kuchennych, łazienkowych i sklepy z glazurą;

Sklepy z tytoniem i papierosami elektronicznymi;

Sklepy ze sprzętem elektronicznym i telefonami komórkowymi;

Sklepy charytatywne (popularne angielskie charity shops);

Studia fotograficzne;

Sklepy z antykami;

Sklepy z produktami homeopatycznymi, ajurwedą i preparatami należącymi do tradycyjnej medycyny chińskiej;

Targi;

Salony samochodowe;

Myjnie samochodowe;

Domy aukcyjne;

Placówki oferujące stacjonarne zakłady bukmacherskie.

Zasady bezpieczeństwa po otwarciu sklepów non-essentials

Po otwarciu sklepów non-essentials, klientów będą nadal obowiązywały ścisłe zasady bezpieczeństwa. Oto i one:

Maseczki i dystans społeczny pozostaną obowiązkowe;

Przymierzalnie w sklepach odzieżowych pozostaną zamknięte;

Duże rodziny nie będą wpuszczane razem do sklepu (1 osoba z jednego gospodarstwa domowego + ew. dziecko);

W sklepach będzie obowiązywał ruch jednostronny;

Klienci będą zobowiązani dezynfekować ręce przy wejściu do sklepu;

Klienci nie będą mogli dotykać przedmiotów, których nie będą zamierzali kupić;

