Już są! Tańsze testy PCR dla podróżnych. Pierwsze firmy w UK obniżyły ceny

Fot. Getty

Pierwsze firmy w Wielkiej Brytanii zdecydowały się na obniżenie cen testów dla mieszkańców UK podejmujących podróże zagraniczne. Jakie są nowe koszty i co zrobić, by kupić test po niższej cenie?

Od pewnego czasu osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii zza granicy (jak i w drugą stronę) mają obowiązek wykonywania testów na koronawirusa - na własny koszt. Niestety, ceny testów są bardzo wysokie - często nawet wyższe niż ceny samych biletów lotniczych. W związku z tym, firmy produkujące testy są poddawane silnej presji - zarówno ze strony brytyjskich posłów, branży lotniczej i turystycznej, jak i ze strony społeczeństwa - by obniżyć koszty testów.

Tańsze testy PCR w UK dla podróżnych

Na skutek wzmożonych nacisków firma Randox zlokalizowana w Irlandii Północnej zdecydowała się wreszcie obniżyć ceny swoich testów na COVID-19. Co ciekawe, przy okazji firma Cignpost Diagnostics, która również sprzedaje testy dla podróżnych, poinformowała, że na podobny ruch zdecydowała się już w listopadzie 2020 roku. Tańsze testy można kupić bezpośrednio na stronach firmowych. Obie firmy widnieją na brytyjskiej rządowej liście dostawców testów, których testy można kupować w celu wykonania na kwarantannie 2. i 8. dnia. Ile kosztują testy po obniżce?

Do tej pory testy PCR sprzedawane przez firmę Randox kosztowały 100-120 funtów - za sztukę. Nowa cena testów PCR, po obniżce, spadła do 60 funtów za sztukę. Jest to zatem obniżenie kosztu jednego testu o 40-50 proc. Mimo wszystko, branża turystyczna wciąż uważa, że testy są zbyt drogie i stanowią znaczące zahamowanie dla turystyki. Aby kupić test PCR firmy Randox za cenę 60 GBP, kupujący będą musieli wprowadzić kod rabatowy, który można obecnie uzyskać od linii lotniczych podczas rezerwacji podróży.

Jak na razie nie jest jasne, na jakich dokładnie warunkach udzielane są rabaty - czy obejmują i podróże z UK, i do UK, czy może tylko w jedną stronę. Nie jest też jasne, czy linie lotnicze automatycznie przyznają kod rabatowy, czy trzeba o niego poprosić, a także czy obniżka dotyczy tylko zakupu pojedynczych testów, czy również obowiązuje w przypadku zakupu zestawu dwóch testów.

Mark Tanzer, dyrektor naczelny Association of British Travel Agents (ABTA) cytowany przez BBC, powiedział, że pomimo faktu, iż jeden z wiodących dostawców obniżył koszty, to jednak „60 funtów to wciąż dużo pieniędzy” - szczególnie jeśli podróżować ma cała rodzina, licząca na przykład cztery czy pięć osób. Przemawiając przed komisją ds. transportu, Tanzer powiedział również, że jego zdaniem „lepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z testu PCR”.

Przypomnimy, że według obecnie obowiązujących zasad, każda osoba podróżująca do Anglii, Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej ma obowiązek przebadać się aż trzema testami na koronawirusa - na własny koszt. Ponadto, po zniesieniu zakazu niekoniecznych podróży w Anglii (czyli prawdopodobnie od 17 maja), obowiązek wykonywania testów przez podróżnych pozostanie w mocy, choć zostanie nieco zmodyfikowany. Testy trzeba też wykonywać podróżując z Wielkiej Brytanii za granicę. Testy PCR wymagane są w wielu krajach, na przykład we Francji czy Holandii - trzyba je zatem wykonać w przypadku podróży samochodem do Polski.