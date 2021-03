Już od jutra będzie rekordowo ciepło na Wyspach. Gdzie termometry pokażą 24 stopnie Celsjusza?

Mieszkańcy Wysp już od wtorku będą mogli cieszyć się rekordowym ciepłem jak na tę porę roku. Wysokie temperatury dochodzące nawet do 24 stopni Celsjusza zbiegają się z poluzowaniem restrykcji związanych z lockdownem. W święta pogoda ma się jednak diametralnie zmienić.

W czasie gdy rząd luzuje w Anglii restrykcje dotyczące spotkań na zewnątrz i gdy przestaje obowiązywać zasada „Stay Home”, nad Wyspy nadciąga wyjątkowo ciepły front pogodowy, który podniesie słupki rtęci w termometrach nawet do 24 stopni Celsjusza.

Będzie rekordowo ciepło na Wyspach

Met Office podało, że we wtorek szczególnie w rejonach południowo-wschodniej Anglii będzie „bardzo ciepło” i słonecznie. Ocieplenie zbiega się w czasie ze zmianą regulacji związanych z lockdownem. Od poniedziałku w Anglii możliwe są spotkania w przestrzeniach otwartych grup do sześciu osób lub przedstawicieli dwóch gospodarstw domowych. W Walii z kolei w sobotę zostały zniesione restrykcje związane z pozostaniem w domach.

Rekord ciepła w marcu

Od 1968 roku temperatura w marcu nie wzrosła ani razu powyżej 24 stopni Celsjusza. Rekord, o którym mowa, padł dokładnie 29 marca 1968 roku w Mepal w Cambridgeshire, kiedy to zarejestrowano 25,6 stopni Celsjusza.

Jak podaje Met Office, we wtorek nie zostanie pobity rekord 25,6 stopni Celsjusza, jednak termometry wskażą temperaturę zbliżoną, mianowicie 24 stopnie na południowym-wschodzie, co w porównaniu do średniej o tej porze roku na poziomie 11-12 stopni Celsjusza jest dużym wzrostem. Synoptycy twierdzą, że niemal w całej Wielkiej Brytanii będzie sucho i ciepło do środy, jedynie w Szkocji mogą pojawić się obfite deszcze.

Pogoda na Wielkanoc

W Święta Wielkanocne pogoda zmieni się i znacznie się ochłodzi, co będzie związane z nadejściem frontu z północy. Met Office zapowiada opady deszczu w wielu rejonach kraju. Temperatury będą zbliżone do średniej o tej porze roku, a w nocy mogą wystąpić nawet przymrozki.