Wielka Brytania

Już niebawem w brytyjskich i irlandzkich kinach "Solid Gold". Weź udział w konkursie!

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Już niebawem w brytyjskich i irlandzkich kinach "Solid Gold". Weź udział w konkursie!

UWAGA, WIELKA BRYTANIA i IRLANDIA! Nadchodzi długo wyczekiwana premiera najnowszego filmu Jacka Bromskiego! ,,SOLID GOLD’’ o największej aferze finansowej w Polsce, z gwiazdorską obsadą (GAJOS, SEWERYN, STRAMOWSKI, ŻMIJEWSKI i inni. JUŻ OD 6 GRUDNIA w kinach w UK i Irlandii ! Nie możecie tego przegapić! Weźcie udział w konkursie - do wygrania dwie podwójne wejściówki do kin.

BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY. Dla naszych czytelników zorganizowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są dwie podwójne wejściówki na "Solid Gold", do zrealizowania w kinach VUE.

Weźcie udział w konkursie - zgłoszenia tylko do 28 listopada>>

 

WIELKA BRYTANIA:

CINEWORLD: https://www.cineworld.co.uk/films/solid-gold-polish/ho00007139

EMPIRE CINEMAS: https://www.empirecinemas.co.uk/synopsis/solid_gold_polish_with_english_subtitles/f6967

ODEON: https://www.odeon.co.uk/films/solid_gold/18917/

PERTH PLAYHOUSE: https://perthplayhouse.co.uk/

PICTURE HOUSE: https://www.picturehouses.com/

SAVOY CINEMAS: https://www.savoyonline.co.uk/

SHOWCASE CINEMAS: https://www.showcasecinemas.co.uk/film-info/solid-gold#7l40KSAOpYylUial.97

VUE: https://www.myvue.com/film/solid-gold

 

IRLANDIA I IRLANDIA POLNOCNA:

CINEWORLD DUBLIN: https://www.cineworld.ie/films/solid-gold/ho00007139

IMC CINEMAS: https://www.imccinemas.ie/Event-Details/Ballymena/Solid-Gold

ODEON IRELAND: https://www.odeoncinemas.ie/films/solid_gold/18917/

YOUGHAL REGAL: https://regalcinema.ie/film/pilsudski/

VUE DUBLIN: https://www.myvue.com/film/solid-gold

 

 

 

WIELKA BRYTANIA:

CINEWORLD UK:

1.  ABERDEEN UNION SQUARE

2.     ASHTON UNDER LYNE

3.     BRACKNELL

4.     BRADFORD

5.     BRISTOL

6.     BROUGHTON

7.     BURTON UPON TRENT

8.     BURY

9.     CASTLEFORD

10.  CHICHESTER

11.  CRAWLEY

12.  EDINBURGH

13.  ENFIELD

14.  FELTHAM

15.  GLASGOW SILVERBURN

16.  GLOUCESTER QUAYS

17.  HARLOW HARVEY CENTRE

18.  HIGH WYCOMBE

19.  HUNTINGDON

20.  IPSWICH

21.  JERSEY

22.  LEEDS

23.  LONDON ENFIELD

24.  LONDON FELTHAM

25.  LONDON GREENWICH

26.  LONDON SOUTH RUISLIP

27.  LONDON WANDSWORTH

28.  LONDON WEMBLEY

29.  LONDON WOOD GREEN

30.  LUTON

31.  MILTON KEYNES

32.  NEWPORT FRIARS WALK

33.  NOTTINGHAM

34.  PLAYMOTUH

35.  POOLE

36.  RUGBY

37.  RUSHDEN

38.  SHEFFIELD

39.  SWINDON REGENT CIRCUS

40.  WAKEFIELD

41.  WANDSWORTH

42.  WATFORD

43.  WEMBLEY

44.  WOOD GREEN

45.  YEOVIL

 

EMPIRE CINEMAS:

1.     CLYDEBANK

2.     IPSWICH

3.     SLOUGH (ALL WEEK)

4.     SUNDERLAND

5.     SWINDON GREENBRIDGE

6.     WALTHAMSTOW

7.     WIGAN

 

PERTH PLAYHOUSE

 

PICTURE HOUSE

1.  MELTON

 

SAVOY CINEMAS:

1.     BOSTON

2.     CORBY

3.     GRANTHAM

4.     NOTTINGHAM

5.     WORKSOP

 

SHOWCASE CINEMAS:

1.     COVENTRY

2.     GLASGOW

3.     PETERBOROUGH

4.     READING

 

VUE

1. ABERDEEN

2.     BEDFORD

3.     BICESTER

4.     BIRMINGHAM STAR CITY

5.     BLACKBURN

6.     BOLTON

7.     BRISTOL CRIBBS

8.     BURY THE ROCK

9.     CAMBRIDGE

10.  CARLISLE

11.  CHESHIRE OAKS

12.  DONCASTER

13.  EDINBURGH OCEAN

14.  FARNBOROUGH

15.  GLASGOW FORT

16.  HALIFAX

17.  HAMILTON

18.  HARTLEPOOL

19.  HULL

20.  INVERNESS

21.  LANCASTER

22.  LEAMINGTON SPA

23.  LEEDS LIGHT

24.  LEICESTER

25.  LIVINGSTON

26.  LONDON ACTION

27.  LONDON CROYDON BRANTS

28.  LONDON FINCHLEY NORTH

29.  LONDON HARROW

30.  LONDON WESTFIELD SHEPHERD’S BUSH

31.  LONDON WESTFIELD STRADFORD

32.  LONDON WOOD GREEN

33.  MANCHESTER PRINTWORKS

34.  MERTHYR TYDFIL

35.  NEWBURY

36.  NORTHAMPTON

37.  OXFORD

38.  PLYMOUTH

39.  PORTSMOUTH

40.  READING

41.  REDDITCH

42.  SUNTHORPE

43.  SOUTHPORT

44.  STAINES

45.  THANET

46.  STARCITY

47.  THURROCK

48.  TORBAY

49.  WATFORD

50.  YORK

 

IRLANDIA:

CINEWORLD DUBLIN

 

IMC CINEMAS:

1.     BALLYMENA NI

2.     ENNISKILLEN NI

3.     ATHLONE IE

4.     CARLOW IE

5.     DUN LAOGHAIRE IE

6.     DUNDALK IE

7.     GALWAY IE

8.     KILKENNY BARRACK STREET IE

9.     MULLINGAR IE

10.  OMAGH NI

11.  SAVOY

12.  TALLAGHT IE

 

REGAL YOUGHAL

VUE DUBLIN LIFFEY VALLEY

 

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