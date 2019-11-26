Już niebawem w brytyjskich i irlandzkich kinach "Solid Gold". Weź udział w konkursie!

UWAGA, WIELKA BRYTANIA i IRLANDIA! Nadchodzi długo wyczekiwana premiera najnowszego filmu Jacka Bromskiego! ,,SOLID GOLD’’ o największej aferze finansowej w Polsce, z gwiazdorską obsadą (GAJOS, SEWERYN, STRAMOWSKI, ŻMIJEWSKI i inni. JUŻ OD 6 GRUDNIA w kinach w UK i Irlandii ! Nie możecie tego przegapić! Weźcie udział w konkursie - do wygrania dwie podwójne wejściówki do kin.
BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY. Dla naszych czytelników zorganizowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są dwie podwójne wejściówki na "Solid Gold", do zrealizowania w kinach VUE.
Weźcie udział w konkursie - zgłoszenia tylko do 28 listopada>>
WIELKA BRYTANIA:
CINEWORLD: https://www.cineworld.co.uk/films/solid-gold-polish/ho00007139
EMPIRE CINEMAS: https://www.empirecinemas.co.uk/synopsis/solid_gold_polish_with_english_subtitles/f6967
ODEON: https://www.odeon.co.uk/films/solid_gold/18917/
PERTH PLAYHOUSE: https://perthplayhouse.co.uk/
PICTURE HOUSE: https://www.picturehouses.com/
SAVOY CINEMAS: https://www.savoyonline.co.uk/
SHOWCASE CINEMAS: https://www.showcasecinemas.co.uk/film-info/solid-gold#7l40KSAOpYylUial.97
VUE: https://www.myvue.com/film/solid-gold
IRLANDIA I IRLANDIA POLNOCNA:
CINEWORLD DUBLIN: https://www.cineworld.ie/films/solid-gold/ho00007139
IMC CINEMAS: https://www.imccinemas.ie/Event-Details/Ballymena/Solid-Gold
ODEON IRELAND: https://www.odeoncinemas.ie/films/solid_gold/18917/
YOUGHAL REGAL: https://regalcinema.ie/film/pilsudski/
VUE DUBLIN: https://www.myvue.com/film/solid-gold
WIELKA BRYTANIA:
CINEWORLD UK:
1. ABERDEEN UNION SQUARE
2. ASHTON UNDER LYNE
3. BRACKNELL
4. BRADFORD
5. BRISTOL
6. BROUGHTON
7. BURTON UPON TRENT
8. BURY
9. CASTLEFORD
10. CHICHESTER
11. CRAWLEY
12. EDINBURGH
13. ENFIELD
14. FELTHAM
15. GLASGOW SILVERBURN
16. GLOUCESTER QUAYS
17. HARLOW HARVEY CENTRE
18. HIGH WYCOMBE
19. HUNTINGDON
20. IPSWICH
21. JERSEY
22. LEEDS
23. LONDON ENFIELD
24. LONDON FELTHAM
25. LONDON GREENWICH
26. LONDON SOUTH RUISLIP
27. LONDON WANDSWORTH
28. LONDON WEMBLEY
29. LONDON WOOD GREEN
30. LUTON
31. MILTON KEYNES
32. NEWPORT FRIARS WALK
33. NOTTINGHAM
34. PLAYMOTUH
35. POOLE
36. RUGBY
37. RUSHDEN
38. SHEFFIELD
39. SWINDON REGENT CIRCUS
40. WAKEFIELD
41. WANDSWORTH
42. WATFORD
43. WEMBLEY
44. WOOD GREEN
45. YEOVIL
EMPIRE CINEMAS:
1. CLYDEBANK
2. IPSWICH
3. SLOUGH (ALL WEEK)
4. SUNDERLAND
5. SWINDON GREENBRIDGE
6. WALTHAMSTOW
7. WIGAN
PERTH PLAYHOUSE
PICTURE HOUSE
1. MELTON
SAVOY CINEMAS:
1. BOSTON
2. CORBY
3. GRANTHAM
4. NOTTINGHAM
5. WORKSOP
SHOWCASE CINEMAS:
1. COVENTRY
2. GLASGOW
3. PETERBOROUGH
4. READING
VUE
1. ABERDEEN
2. BEDFORD
3. BICESTER
4. BIRMINGHAM STAR CITY
5. BLACKBURN
6. BOLTON
7. BRISTOL CRIBBS
8. BURY THE ROCK
9. CAMBRIDGE
10. CARLISLE
11. CHESHIRE OAKS
12. DONCASTER
13. EDINBURGH OCEAN
14. FARNBOROUGH
15. GLASGOW FORT
16. HALIFAX
17. HAMILTON
18. HARTLEPOOL
19. HULL
20. INVERNESS
21. LANCASTER
22. LEAMINGTON SPA
23. LEEDS LIGHT
24. LEICESTER
25. LIVINGSTON
26. LONDON ACTION
27. LONDON CROYDON BRANTS
28. LONDON FINCHLEY NORTH
29. LONDON HARROW
30. LONDON WESTFIELD SHEPHERD’S BUSH
31. LONDON WESTFIELD STRADFORD
32. LONDON WOOD GREEN
33. MANCHESTER PRINTWORKS
34. MERTHYR TYDFIL
35. NEWBURY
36. NORTHAMPTON
37. OXFORD
38. PLYMOUTH
39. PORTSMOUTH
40. READING
41. REDDITCH
42. SUNTHORPE
43. SOUTHPORT
44. STAINES
45. THANET
46. STARCITY
47. THURROCK
48. TORBAY
49. WATFORD
50. YORK
IRLANDIA:
CINEWORLD DUBLIN
IMC CINEMAS:
1. BALLYMENA NI
2. ENNISKILLEN NI
3. ATHLONE IE
4. CARLOW IE
5. DUN LAOGHAIRE IE
6. DUNDALK IE
7. GALWAY IE
8. KILKENNY BARRACK STREET IE
9. MULLINGAR IE
10. OMAGH NI
11. SAVOY
12. TALLAGHT IE
REGAL YOUGHAL
VUE DUBLIN LIFFEY VALLEY