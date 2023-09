Styl życia Już niebawem huragan Nigel uderzy w Wyspy

Pod koniec tego tygodnia huragan Nigel przetoczy się przez Wielką Brytanię. W ciągu kilku zaledwie godzin ma spaść nawet 200 mm deszczu, w związku z czym Met Office wydało ostrzeżenia powodziowe.

Met Office ostrzega przed bardzo obfitymi opadami deszczu w niektórych częściach kraju, które mogą doprowadzić do powodzi. Synoptycy twierdzą, że pod koniec tygodnia huragan Nigel, a właściwie jego pozostałości, które przemieszczają się w kierunku Wysp znad Atlantyku, będą przyczyną deszczowej pogody.

Huragan Nigel przyniesie obfite opady deszczu

We wtorek i środę przez pozostałości innego huraganu – Lee konieczne było wprowadzenie alertów powodziowych w częściach północnej Anglii i Walii. Do weekendu, w który to przez kraj przetoczy się huragan Nigel, będziemy mieć do czynienia z mocno niestabilną pogodą.

Przeczytaj też:

Supermarkety będą korzystać z systemów rozpoznawania twarzy Breaking News

Grahame Madge z Met Office powiedział:

– W niedzielę zaczniemy odczuwać wpływ byłego tropikalnego huraganu Nigel, który nadejdzie od strony środkowego Atlantyku. Systemy te mają duży zasięg i zwiększą obfitość opadów i wiatry, które sprowadzą do Wielkiej Brytanii niepewną pogodę.

Żółte alerty pogodowe

Met Office wydało żółte alerty pogodowe dotyczące opadów deszczu. Obowiązują one od wtorku do godziny 18.00 w środę. Niektóre domy i firmy mogą być zagrożone podtopieniami. Obfite opady będą miały najprawdopodobniej również wpływ na usługi autobusowe i kolejowe.

Z kolei w zachodnich rejonach kraju opady deszczu wyniosą od 50 mm do 100 mm, a na obszarach położonych wyżej jak Snowdonia w Walii może spaść nawet 200 mm deszczu. Warto wspomnieć, że średnie opady w Snowdonii od września do października wynoszą od 67 mm do 87 mm.

Przeczytaj też:

Młodzi ludzie wrzucają na TikToka nagrania, jak kradną w sklepach Breaking News

Grahame Madge uspokaja jednak mieszkańców Wysp:

– Chociaż ostrzegamy, że w związku z dość obfitymi opadami deszczu mogą wystąpić powodzie, nie należy się spodziewać, że będzie to zjawisko powszechne. Może być konsekwencją nagłego większego zalania studzienek deszczowych lub wystąpienia problemów w drenażu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Polska czy UK — w którym kraju bardziej odczuwa się kryzys kosztów utrzymania?

Ruszyła petycja dotycząca znacznej podwyżki emerytur

Osoby pobierające Universal Credit dostaną kary, jeśli o tym nie poinformują