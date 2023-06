Już niebawem, 24 czerwca Konferencja Zdrowia „Szkocja włącza myślenie”

artykuł stworzony przy współpracy z klientem

Jeśli masz problemy z tarczycą, chorujesz na cukrzycę lub inne choroby „cywilizacyjne”, wiedza, którą zdobędziesz na Konferencji Zdrowia, organizowanej 24 czerwca w Glasgow, może okazać się dla ciebie przełomowa.

Dbałość o własne zdrowie jest obecnie jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoimy we współczesnym świecie. Coraz więcej z nas zmaga się z problemami z tarczycą, choruje na cukrzycę, czy cierpi na długotrwały ból stawów. Prawdą jest, że na część z chorób cywilizacyjnych mamy wpływ sami i wiele z nich jest m.in. konsekwencją niewłaściwej diety.

W tym wypadku wiedza, jak właściwie się odżywiać, na co zwrócić szczególną uwagę przy swoich problemach zdrowotnych, może okazać się kluczowa i pozwolić uporać się z chorobą.

Konferencja Zdrowia „Szkocja Włącza Myślenie”

Z myślą o tych wszystkich, którzy interesują się kwestiami zdrowotnymi i chcą poprawić stan swojego zdrowia, organizowana jest w Glasgow Konferencja Zdrowia „Szkocja Włącza Myślenie”. Na co mogą liczyć uczestnicy konferencji? Przede wszystkim na zdobycie niszowej wiedzy, na ciekawe prelekcje, zajęcia praktyczne, degustacje, networking z prelegentami, lunch, darmowy parking, nowe znajomości i kontakty.

Wśród prelegentów będą między innymi dr Hubert Czerniak, Beata Guzak-Macieja, Oskar Dorosz, Agnes Khan, Andrzej Kawka, Ewa Jasielska.

Dr Hubert Czerniak — gość specjalny

Polski lekarz i mistrz naturopatii.

Poświęcił się w całości ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Swoją praktyką udowadnia, że nie ma chorób nieuleczalnych, należy tylko podnieść poziom wiedzy ludzkiej, by sobie z nimi poradzić. Często nazywany profesorem, kiedy opowiada o medycynie i historii — największych pasjach.

Publikując filmy na oficjalnym kanale YouTube Hubert Czerniak TV, odkrywa tajemnice zdrowia i edukuje tysiące Polaków. Podczas konferencji będzie panel Q&A, na którym odpowie na pytania zadane przez gości.

Jego maksyma to „primum non nocere” (po pierwsze nie szkodzić), którą kieruje się w swoim życiu oraz praktyce lekarskiej i naturoterapeutycznej.

Beata Guzak-Macieja: naturopata, specjalista Vega Test, Terapeuta opatentowanej metody Dr inż. Igora Ogorodnyk: QUANTON. Prowadzi Polskie Centrum Promocji Zdrowia w Wielkiej Brytanii, w którym wspiera, uświadamia oraz promuje niezależną wiedzę poprzez organizację konferencji zdrowia, warsztatów, kursów oraz eventów tematycznych. Tworzy program partnerski z "Dolina Cudów". Prowadzi Dom Zdrowia UK, gdzie odbywa konsultacje stacjonarne i wyjazdowe. Przedsiębiorca i inwestor.

Andrzej Kawka: Jest jednym z terapeutów prowadzących (naturoterapeuta, dietetyk kliniczny) i jednocześnie kieruje zespołem terapeutycznym w Klinice Medycyny Zintegrowanej „KawkaJe” w Wyrach. Od ok. 20 lat zajmuje się tematem zdrowia i nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez udział w niezliczonej liczbie szkoleń, kursów, wykładów, a także poprzez studiowanie publikacji naukowych, książek związanych ze zdrowiem, żywieniem, ziołolecznictwem, suplementacją jak i akademickich książek medycznych.

Miłośnik zdrowego stylu życia, naturalnych terapii i homeopatii. Specjalizuje się w szczególności w chorobach autoimmunizacyjnych, nowotworowych, cukrzycy i otyłości. Absolwent Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, co umożliwiło mu podjęcie nauki

w Niemczech, gdzie uzyskał dyplom Terapeuty Żywieniowo-Dietetycznego i Specjalisty Medycyny Komórkowej.

Ukończył studia dietetyczne na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Ponadto odbył liczne szkolenia m.in. z zakresu dietetyki klinicznej i naturoterapii, a także klawiterapii, akupunktury, aurikuloterapii i kranioterapii w Polskiej Szkole Refleksoterapii. Wykładowca Dietetyki Klinicznej w Wyższej Szkole Biznesu. Członek Rady Naukowej w firmie Aliness. W sezonie zimowym instruktor Snowboardu.

Od stycznia 2020 r. prowadzący program telewizyjny w TVS „Żywieniowe ABC” (wtorki o godz. 17:30).

w programie Andrzej Kawka opowiada o tym, w jaki sposób jeść zdrowo i jednocześnie cieszyć się smakiem przyrządzonych potraw.

Współzałożyciel Fundacji Zdrowie Wszystkich Pokoleń „KAWKAJE”, której celem jest m.in. organizowanie i niesienie pomocy w ramach ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.

Agnes Khan: Mentorka, przedsiębiorca, filantrop, wykładowca oraz mama i żona, działa na arenie międzynarodowej, robi wykłady na uniwersytetach, więcej na www.agneskhan.com

Oskar Dorosz: Zalożyciel grupy" Zioła - leczenie naturalne", w której odkrywa oblicze prawdziwej medycyny oraz demaskuje prawdę na temat tak zwanych chorob nieuleczalnych, grupa cieszy się poparciem ponad 19 tys. osób, naturopata, publicysta.

Ewa Jasielska: Aktorka, której droga życiowych doświadczeń i sukcesów biegła przez sceny wielu polskich teatrów dramatycznych i muzycznych, przez własne gabinety kosmetyczne, ostatecznie odnalazła satysfakcję w realizacji niezwykłego projektu, którego celem jest chronić nasze zdrowie i promować zdrowy styl życia.

W ciągu 25 lat pracy w teatrze stworzyła wiele znakomitych kreacji (głównie we współpracy z mężem, Józefem Jasielskim, reżyserem i dyrektorem teatrów). Grała tak znaczące role, jak: Desdemona w „Otellu” Wiliama Szekspira, Królowa Małgorzata w „Iwonie, księżniczce Burgunda” Witolda Gombrowicza, Pani w „Pokojówkach” Jean’a Geneta, Jenny w „Operze za 3 grosze” Bertolda Brechta, Podstolina w „Zemście” Aleksandra Fredry, Telimena w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, Eleonora w „Tangu” Stanisława Mrożka…

Mimo zawodowej satysfakcji i poczucia aktorskiego spełnienia, dające się we znaki skutki udaru, w tym utrata pamięci, wykluczyły ją w pewnym momencie z życia zawodowego.

Co jest najważniejsze w życiu? Zdrowie!

„Niestety myślimy tak tylko wtedy, kiedy jest zagrożone. Na co dzień ważniejsze jest bogacenie się i przyjemne, pozbawione odpowiedzialności używanie życia. Lekceważymy wszelkie informacje o narastającej fali zagrożeń, których celem staje się człowiek i jego organizm. Niszczymy klimat i nasze środowisko naturalne, stworzyliśmy „zabójców” w postaci zatrutego powietrza, zatrutej wody, zatrutej gleby, zatrutej żywności, zatrutych leków, promieniowania elektromagnetycznego, a także wszechogarniającego nas stresu w chorym środowisku społeczno-politycznym”.

Ewa Jasielska przez wiele lat szukała dla siebie pomocy, czego efektem jest wiedza w zakresie zdrowego stylu życia, ostatecznie rozwiązanie jej problemów zdrowotnych. Szukając rozwiązań dla siebie, trafiła na unikalną terapię komórkami macierzystymi, która jest absolutną nowością i nie może być porównywana z konwencjonalnymi terapiami komórkami macierzystymi.

Każdy powinien przynajmniej o tym słyszeć, ponieważ obecnie istnieje niezliczona ilość pozytywnych doniesień o ogromnym jej wpływie na zdrowie, witalność i odmłodzenie.

Obecnie Ewa Jasielska regularnie prowadzi spotkania, zachęca do zwrócenia uwagi na system immunologiczny, który jest naszym biologicznym obrońcą. „Musimy go wzmocnić, bo słabnie, atakowany przez wirusy, bakterie i grzyby, które nie tylko atakują z zewnątrz, ale wdzierają się do wnętrza naszego organizmu".



Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji:

9.15 Oskar Dorosz

"Odsłanianie tajemnic chorób nieuleczalnych. Czy tak naprawdę istnieją.’’

10.25 Dr Hubert Czerniak

"Cukrzyca, czy można wyleczyć?"

11.45 Ewa Jasielska

"Unikalna Terapia Komórkami Macierzystymi"

12.45 Lunch

13.30 Beata Guzak-Macieja

"Pasożyty. Jakie są przyczyny? Jakie są objawy? Jak się pozbyć?"

14.00 Dr Hubert Czerniak

"Choroby tarczycy, jak sobie pomóc?"

16:00 Andrzej Kawka

’’Zdrowe jedzenie w praktyce-warsztaty połączone z wykładem o metodach i sposobach zdrowego odżywiania.’’

17.10 Dr Czerniak

"Stawy czy zawsze musi boleć?"

18.30 Agnes Khan

"Uaktywnij swoją wewnętrzną moc"

19.45. Dr Hubert Czerniak, Beata Guzak Macieja, Oskar Dorosz, Agnes Khan, Andrzej Kawka. Ewa Jasielska

Q&A

21.00 Zakończenie

