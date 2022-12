Już dzisiaj pierwsze monety z wizerunkiem króla Karola wchodzą do obiegu. Jak wyglądają?

Prawie 5 milionów monet 50-pensowych z wizerunkiem króla Karola wejdzie do obiegu w 9 452 oddziałach pocztowych w Wielkiej Brytanii w grudniu. Pierwsze monety pojawią się w urzędach pocztowych już dzisiaj, 8 grudnia.

Miliony monet 50-pensowych z wizerunkiem króla Karola III wejdą do obiegu od czwartku za pośrednictwem urzędów pocztowych w całym kraju. Są to pierwsze masowo produkowane monety z wizerunkiem nowego króla.

Nowe monety z królem Karolem

Szacuje się, że do urzędów pocztowych trafia właśnie 4,9 miliona nowych monet – około połowa całkowitej liczby przeznaczonej do obiegu. Monety z wizerunkiem zmarłej królowej nadal będą jednak przyjmowane w sklepach.

- Dzisiaj rozpoczyna się nowa era dla monet brytyjskich, a w obiegu pojawiają się 50-pensówki z wizerunkiem króla Karola III. Przewidujemy pojawienie się nowej generacji kolekcjonerów monet, a ludzie uważnie obserwują ich zmiany, aby dostrzec nowe 50 pensów, które mają portret naszego nowego króla – powiedziała Rebecca Morgan, dyrektor ds. usług kolekcjonerskich w Royal Mint.

Kto jest autorem wizerunku króla na nowych monetach?

Nowa moneta została wybita w mennicy królewskiej (Royal Mint) w Llantrisant w Walii przy wykorzystaniu wizerunku króla wykonanego w ciągu kilku miesięcy przez rzeźbiarza Martina Jenningsa. Wykorzystał on zdjęcia króla Karola zrobione z okazji jego 70. urodzin i na ich podstawie stworzył podobiznę monarchy w najmniejszym dziele, jakie kiedykolwiek musiał wykonać. Opisał jego produkcję i dystrybucję jako „niezwykłe doświadczenie”.

Pierwsze monety w urzędach pocztowych

Pierwsza partia monet zostanie przekazana klientom urzędów pocztowych.

- Grudzień to nasz najbardziej pracowity okres w roku, więc moneta będzie wchodzić do naszej sieci stopniowo. Jeśli nie otrzymasz nowych 50 pensów podczas pierwszej wizyty na poczcie, możesz je dostać podczas kolejnej wizyty, więc uważaj – powiedział jej dyrektor naczelny Royal Mail, Nick Read.

Zamiana starych monet na nowe

Więcej nowych monet zostanie wydanych zgodnie z zapotrzebowaniem, zastępując uszkodzone lub zużyte monety 50-pensowe z portretem królowej Elżbiety. W Wielkiej Brytanii krąży około 27 miliardów monet z wizerunkiem zmarłej królowej i nadal można nimi płacić.

Przed reformą walutową (decymalizacją) ludzie często nosili w kieszeniach monety przedstawiające różnych monarchów. Korzystanie z gotówki stało się jednak znacznie rzadsze w porównaniu z obecnym korzystaniem z kart debetowych, trendem napędzanym pojawieniem się kart zbliżeniowych, co zostało też przyspieszone przez pandemię Covid. Siła nabywcza monet również została osłabiona przez rosnące ceny. Konsumenci i kolekcjonerzy nadal jednak interesują się monetami i banknotami.

Jak wygląda nowa 50-pensówka?

Rewers nowej monety 50-pensowej jest kopią wzoru użytego w 1953 roku i wybitego dla upamiętnienia koronacji królowej Elżbiety.

Zgodnie z tradycją, która nakazuje, by wizerunek monarchy był zwrócony w przeciwną stronę niż jego bezpośredniego poprzednika, Karol III patrzy na nowej monecie w lewą stronę, inaczej niż królowa Elżbieta. Profile są naprzemiennie lewe i prawe dla kolejnych monarchów. Podobnie jak w przypadku poprzednich brytyjskich królów, ale w przeciwieństwie do królowej, Karol III nie nosi korony. Jego wizerunek na monecie otacza napis „CHARLES III - D - G - REX - F - D”, czyli „Karol III, z łaski Boga, Król, Obrońca Wiary”, oraz nominał monety.

Na monecie znajdują się też cztery ćwiartki herbu królewskiego przedstawione na tarczy, a pomiędzy każdą tarczą emblemat rodzimych narodów: róża, oset, koniczyna i por.

Są one symbolami poszczególnych królestw Wielkiej Brytanii. Róża Tudorów to symbol Anglii, który pojawił się pod koniec XV wieku i nawiązuje do wojny Dwóch Róż. Z kolei trójlistna koniczyna (Shamrock) jest symbolem Irlandii Północnej. Symbolem Walii jest por, nawiązuje do legendy o św. Dawidzie, według której poradził on Walijczykom, aby przed bitwą z Anglosasami przypięli sobie por do hełmów, dzięki czemu mogli się łatwiej rozpoznać w czasie walki. Oset natomiast jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Szkocji, był jej godłem za rządów Aleksandra III w XIII wieku. Pojawił się na srebrnych monetach wyemitowanych w 1470 roku za panowania Jakuba III.

