Już czas montować opony zimowe? Przepisy w Europie dotyczące ogumienia nie są jednolite

Przed zimą kierowcy masowo wymieniają opony – ale nie wszędzie. Częściowo jest to związane z panującym w danym miejscu klimatem. Jednak dla niektórych decydujące znaczenie ma brak obowiązku montażu zimowego ogumienia.

Przepisy drogowe w Europie a opony zimowe

Aktualnie przepisy w Wielkiej Brytanii nie wskazują na obowiązek wymiany opon na zimowe. Nie oznacza to jednak, że nie są one zalecane. Mimo że na Wyspach pogoda nieczęsto przynosi ekstremalne zjawiska pogodowe w zimie, to kiedy temperatura spada, a drogi pokrywają się śniegiem i lodem, ogumienie może mieć decydujący wpływ na nasze życie i zdrowie. Alternatywnym rozwiązaniem są łańcuchy śniegowe, które można na wszelki wypadek przewozić w bagażniku i zakładać, kiedy będzie to konieczne. W przypadku UK są one dozwolone do użytku, nie powinno się ich jednak używać na suchym asfalcie.

Obowiązek opon zimowych nie dotyczy nie tylko Brytyjczyków, ale i innych mieszkańców Starego Kontynentu, w tym m.in. Irlandii, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Polski czy Ukrainy. Z drugiej strony w wielu państwach prawo określa konkretne terminy lub szczególne sytuacje, w których zimówki są wymagane. Przykładowo w Niemczech, mimo braku bezpośredniego obowiązku, w praktyce są one koniecznością, kiedy wystąpią warunki zimowe. We Francji wskazano natomiast konkretne obszary, w których posiadanie opon zimowych na obu osiach jest obowiązkowe od listopada do końca marca.

Przed wyjazdem sprawdź przepisy

Przepisy drogowe w Europie są zróżnicowane. Dlatego przed samochodową wyprawą do innego kraju warto nie tylko sprawdzić prognozę pogody, ale i poznać regulacje obowiązujące w danym państwie oraz się do nich dostosować. Trzeba liczyć się też z tym, że znaki mogą wskazywać na obowiązek posiadania ogumienia zimowego lub łańcuchów śnieżnych na niektórych odcinkach. Dobre przygotowanie samochodu do podróży z pewnością pozwoli na oszczędzenie nerwów podczas ewentualnej kontroli drogowej, a w razie wypadku może zostać wzięte uwzględnione przez ubezpieczyciela.

Przestrzegać należy nie tylko wskazań dotyczących sezonowego przeznaczenia używanego ogumienia (uwaga na oznaczenia – w niektórych krajach nie wystarczy samo M+S, a na boku opony powinien być widoczny piktogram płatka śniegu na tle górskich szczytów 3PMSF). Ważny jest również jego stan techniczny. W Wielkiej Brytanii głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 milimetra. To jedna z niższych wymaganych wartości, z jakimi można spotkać się w Europie. Dla przykładu, w Norwegii, Słowenii i na Słowacji zimówki muszą mieć co najmniej 3 milimetry bieżnika, a w Serbii, Macedonii czy na Łotwie – 4. W tej kwestii przepisy dotyczące zimówek często są bardziej restrykcyjne niż w przypadku modeli letnich. Jest to spowodowane pogarszającymi się właściwościami ogumienia zużywającego się wraz z pokonywanymi kilometrami.

Wymiana opon zimowych

Nawet jeśli w danym kraju nie ma takiego obowiązku i tak warto rozważyć sezonową zmianę ogumienia – podkreślają eksperci Oponeo. Opony zimowe dostosowane są użytkowania w wymagających warunkach. Wykorzystywane do ich produkcji mieszanki gumowe projektowane są z myślą o niskich temperaturach, dzięki czemu zimą nie twardnieją i, w przeciwieństwie do mieszanek letnich, nie tracą swoich właściwości. Różnice da się odczuć już wtedy, gdy termometr zaczyna pokazywać mniej niż 7°C. Modele zimowe charakteryzują się również gęsto ponacinanym bieżnikiem, mającym zwiększać przyczepność na mokrej, zaśnieżonej czy oblodzonej nawierzchni.

Elementy te wpływają na wyraźne skrócenie drogi hamowania oraz bardziej przewidywalne zachowanie auta. Przekłada się to na bezpieczeństwo – nie tylko kierujących, ale i ich pasażerów oraz wszystkich innych uczestników ruchu.

Aby ułatwić kierowcom wybór, Oponeo przygotowało ranking opon zimowych. Zebrało w nim najnowsze wyniki testów przeprowadzonych przez opiniotwórcze organizacje oraz media motoryzacyjne w Europie. Nad właściwościami modeli w różnych rozmiarach i ze wszystkich segmentów cenowych pochylili się eksperci z m.in. ADAC i ÖAMTC, a także AutoZeitung, AutoBild i Auto Motor und Sport. W tym roku zdecydowanie prym wiodły propozycje marek premium, które dzięki najlepszym i najbardziej wyważonym właściwościom najczęściej zajmowały miejsca na podium.

