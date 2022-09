Już 6,8 mln osób oczekuje na leczenie szpitalne w Anglii. Kolejki pobiły nowy rekord

Dostęp do opieki szpitalnej jest w Anglii bardzo utrudniony.

Najnowsze dane dotyczące funkcjonowania angielskiej służby zdrowia nie napawają optymizmem. Jak wskazuje jeden z ekspertów, nowa premier UK, Liz Truss, odziedziczyła NHS „w stanie krytycznym”.

Nowe dane dotyczące NHS wyraźnie pokazują, że miliony mieszkańców Anglii, borykających się z problemami zdrowotnymi, nader często są zmuszeni do oczekiwania na zabiegi medyczne w gigantycznych kolejkach. W lipcu padł następny rekord opóźnień w dostępie do niezbędnej opieki zdrowotnej.

Rekordowo długie kolejki na zabiegi medyczne w Anglii

Jeden z czołowych ekspertów NHS powiedział w rozmowie z dziennikiem The Guardian, że długie oczekiwanie na opiekę medyczną, testy diagnostyczne czy łóżka szpitalne, pokazuje, że nowa premier Wielkiej Brytanii „dziedziczyła NHS w stanie krytycznym”. Nigel Edwards, dyrektor naczelny thinktanku zdrowotnego Nuffield Trust, powiedział, że aktualne kolejki są teraz większe niż w poprzednich latach.

Dane z końca lipca pokazują, że całkowita liczba osób oczekujących w Anglii na leczenie szpitalne ponownie wzrosła, sięgają rekordowego poziomu 6,8 miliona. Oznacza to, że niemal co ósmy mieszkaniec Anglii czeka w kolejce na jakiś zabieg medyczny.

Długi czas oczekiwania dotyczy przede wszystkim długiego czasu oczekiwania na interwencje medyczne w przypadku nagłych wypadków czy w przypadku zgłoszenia pod nr tel. 999. Niestety, gigantyczne kolejki dotykają też osoby przewlekłe chore i cierpiące, co do których czas szybki czas interwencji medycznej może mieć decydujące znaczenie. Chodzi tu na przykład o pacjentów onkologicznych, którzy niejednokrotnie bardzo długo czekają na operacje lub na chemioterapię.

Według danych NHS England z końca lipca, spośród 6,8 miliona osób znajdujących się na liście oczekujących ze „skierowaniem na leczenie” NHS England, 2 665 004 osób czekało już ponad 18 tygodni na pomoc. Ponadto 377 689 osób czekało ponad rok na rozpoczęcie leczenia, a prawie 22 000 osób więcej niż miesiąc.

Jak komentuje The Guardian, dane te pokazały, że angielscy ministrowie i szefowie NHS nie wypełnili zobowiązania do zminimalizowania kolejek do końca lipca 2022. Według planu, na listach oczekujących nie miało być już żadnych osób, czekających dwa lata lub dłużej - na listach szpitalnych wciąż jednak widnieje 2885 osób, które na zabieg medyczny czekają tak długo.

