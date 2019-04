Już 52 proc. Brytyjczyków chce drugiego referendum ws. Brexitu – wynika z kwietniowych badań

52 proc. Brytyjczyków chce drugiego referendum ws. Brexitu – wynika z najnowszych badań opinii publicznej przeprowadzonych w kwietniu.

Zgodnie z najnowszymi badaniami brytyjskiej opinii publicznej przeprowadzonymi w tym miesiącu większość Brytyjczyków chce drugiego referendum ws. Brexitu. Badania prowadzone są regularnie od miesięcy przez BMG Research i do marca brakowało większości, która opowiedziałaby się za tzw. „Final Say”.

W kwietniu jednak, kiedy chaos w brytyjskim parlamencie osiągnął punkt kulminacyjny, a premier stwierdziła, że wyjście z impasu możliwe będzie dopiero wtedy, gdy partie opozycyjne osiągną porozumienie (na co nadzieje jednak przygasły), 52 proc. Brytyjczyków opowiedziało się za zorganizowaniem drugiego referendum ws. Brexitu.

Petycja nawołująca do odwołania Brexitu pobiła nowy rekord - zdobyła już 6 milionów podpisów

Wcześniej kanclerz skarbu Philip Hammond i minister obrony w gabinecie cieni Emily Thornberry zasygnalizowali, że referendum mogłoby być krokiem naprzód.

Niestety mimo jasnego przekazu ze strony opinii publicznej dotyczącego potrzeby zabrania głosu na temat przyszłości związanej z Brexitem, badania pokazały, jak bardzo podzieleni są Brytyjczycy. Z badań wynika także, że mieszkańcy Wysp nie są zdecydowani co do tego, czego powinny dokładnie dotyczyć pytania w referendum brexitowym.

Niektórym grupom zależałoby na twardym Brexicie, innym na pozostaniu w UE, a kolejnym na poparciu lub odrzuceniu umowy Theresy May. W samym badaniu brało udział 1 500 osób na początku kwietnia i zostało zapytanych o to, czy „poparliby brytyjską opinię publiczną w ostatecznym zabraniu głosu ws. Brexitu (Final Say) niezależnie od wyniku negocjacji oraz tego, czy porozumienie zostanie osiągnięte, czy nie”.

52 proc. poparło drugie referendum ws. Brexitu, w tym 29 proc. wyraziło swoje „zdecydowane” poparcie, a 23 proc. „w pewnym sensie”, natomiast 24 proc. opowiedziało się przeciwko.

