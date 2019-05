Już 5 czerwca parlament ponownie zagłosuje za alternatywnymi scenariuszami ws. Brexitu? Wśród opcji są No Deal Brexit i drugie referendum

Eksperci nie mają wątpliwości, że Theresie May nie uda się do 22 maja osiągnąć ponadpartyjnego porozumienia ws. umowy wyjścia z UE, a tym samym, że nie uda jej się uwolnić Wielkiej Brytanii od obowiązku...

Przewodniczący Rady Europejskiej wyznacza czerwoną linię dla przedłużenia okresu negocjacji między UE a UK. Komentując ponowną porażkę Theresy May w Izbie Gmin, Donald Tusk ostrzegł, że UE oczekuje teraz...

Podczas gdy posłowie przygotowują się do jutrzejszego krytycznego głosowania w Izbie Gmin, minister spraw zagranicznych, Jeremy Hunt, ostrzega, że w najbliższych tygodniach ryzyko "utraty Brexitu" może...

Komisja Wyborcza Wielkiej Brytanii ukarała organizację Vote Leave za „poważne naruszenia” prawa wyborczego! Teraz organizacja, która wraz z Leave.EU doprowadziła do przegłosowania Brexitu w czerwcu 2016...

Drugie referendum niepodległościowe w Szkocji może zostać rozpisane i to już w roku2018. Szkoci zdecydują w nim, czy chcą pozostać nadal w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii czy też chcą zostać...

ZOBACZ, jakie wyzwania stoją teraz przed Theresą May w związku z kolejnym głosowaniem ws. umowy brexitowej

Theresa May zobowiązała się dać parlamentarzystom kolejną okazję do głosowania nad Brexitem na początku przyszłego miesiąca - bez względu na to, czy premier zdobędzie poparcie laburzystów, czy też nie....