Już 3 marca Rishi Sunak ogłosi budżet na 2021 r. Sprawdzamy, co może się w nim znaleźć!

Fot. Getty

Kanclerz Skarbu Rishi Sunak ogłosi projekt budżetu na 2021 r. w dniu 3 marca. Jednak tegoroczne zestawienie planowanych wpływów i wydatków będzie ze względu na epidemię koronawirusa jednym z najtrudniejszych tego typu zestawień w ostatnich dekadach. Zobaczcie, co może się w nim znaleźć.

Propozycja budżetu na 2021 r. będzie prawdopodobnie inna niż wszystkie. W końcu od roku Wielka Brytania zmaga się z przykrymi konsekwencjami pandemii koronawirusa, które nie tylko pozbawiły pracy 1,7 mln ludzi, ale też doprowadziły do spektakularnego spadku PKB. Według danych Office for National Statistics, wielkość Produktu Krajowego Brutto w UK obniżyła się o 9,8 proc., a gospodarka brytyjska skurczyła się w tempie niewidzianym od lat 20. XX w. W celu ochrony miejsc pracy i ratowania poszkodowanych przez epidemię przedsiębiorstw, Rishi Sunak uruchomił pomoc publiczną na niespotykaną dotychczas skalę – o łącznej wysokości £280 mld. Niestety, nic nie jest za darmo, i to, co zostało w ostatnim roku wydane w ramach tej pomocy, będzie musiało zostać w budżecie odpowiednio zrównoważone. Poniżej prześledzimy zatem najważniejsze aspekty nowego budżetu, do których Rishi Sunak, w ten czy inny sposób, będzie musiał się odnieść.

Podatki i zasiłki w UK

Przyjęło się, że Ministerstwo Skarbu nigdy nie komentuje doniesień dotyczących nowego budżetu przed jego ogłoszeniem. Dlatego co do ruchów Kanclerza w tym zakresie można jedynie spekulować, bazując na przeciekach albo informacjach przekazanych przez anonimowych informatorów. Co zatem może nas czekać w UK w 2021 r. w zakresie podatków i zasiłków? Oto kilka prawdopodobnych rozwiązań:

Kanclerz Skarbu może zrezygnować z podwyższenia kwoty wolnej od podatku z £12 500 do £12 562 (przyniosłoby to każdej rodzinie oszczędność w wysokości £12,50).

Kanclerz Skarbu może zrezygnować z podwyższenia progu, od którego płaci się 40 proc. podatku dochodowego. Obecnie próg ten wynosi £50 000, natomiast w nowym roku budżetowym planowano go podnieść do wysokości £50 250.

Kanclerz Skarbu może podnieść podatek od zysków kapitałowych do 45 proc.

Kanclerz Skarbu ma rozważać zlikwidowanie podatku council tax i opłaty skarbowej oraz zastąpienie ich podatkiem od nieruchomości.

Opłata skarbowa od nieruchomości została zamrożona w czasie pandemii dla nieruchomości wartych mniej niż £500 000 i może zostać przywrócona, według planu, od 1 kwietnia tego roku.

Rishi Sunak może odstąpić od dodatku w wysokości £20 tygodniowo do zasiłku Universal Credit, dzięki któremu najbiedniejsze rodziny zyskały w ostatnim roku £1 040. Przyznawanie dodatku zostanie najprawdopodobniej wydłużone o kolejnych kilka miesięcy, ale jest mało prawdopodobne, by został on utrzymany na stałe. Jedną z rozważanych przez Ministerstwo Skarbu opcji ma też być przyznanie najbiedniejszym rodzinom zapomogi w jednorazowej wysokości £1 000.

Kanclerz Skarbu ponoć przymierza się do zwiększenia opłaty paliwowej o 5 pensów za litr, aby w ten sposób „zapłacić” za podwyżkę zasiłku Universal Credit.

Kanclerz Skarbu prawdopodobnie podniesie akcyzę na papierosy i alkohol, choćby o 1-2 pensy.

Furlough i inne programy pomocowe

Program Coronavirus Jobs Retention Scheme (CJRS) kosztował budżet państwa ogromne pieniądze, ale też wielu ludziom pozwolił zachować pracę, a przedsiębiorcom - uratować swoje biznesy. Program furlough był już wydłużany trzykrotnie, natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że ma on potrwać do końca kwietnia. Nie można jednak wykluczyć, że z początkiem marca Rishi Sunak zdecyduje się na kolejne wydłużenie tegoż programu z uwagi na nieprzewidywalność sytuacji epidemicznej. Na pewno nieco więcej będzie wiadomo 22 lutego, gdy premier Boris Johnson, opierając się na najnowszych statystykach dotyczących zachorowań, przedstawi stopniowy plan odmrażania gospodarki.

Wiadomo jest, że Rishi Sunak nie chce rezygnować z furlough do czasu, aż większość przedsiębiorstw handlowych i usługowych wróci do normalnego funkcjonowania. W tym zakresie Kanclerz Skarbu będzie prawdopodobnie działał zgodnie z zaleceniami ekspertów i think tanków, takich jak choćby Institute for Public Policy Research. To właśnie ten instytut ostrzegł niedawno ministerstwo, że bez wsparcia w ramach furlough, rządowych gwarancji kredytowych i wakacji kredytowych, utrata pracy może grozić nawet 9 milionom ludzi.