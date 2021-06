„Jutro rano one way ticket to Poland” – Polak po latach w UK wraca do Polski

Niewątpliwie jednym z najlepszych źródeł informacji o tym, czy warto wracać do Polski po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii są tematyczne grupy na FB, w których nasi rodacy dzielą się swoimi doświadczeniami. Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć konkretnej historii.

Po parunastu latach spędzonych na Wyspach większość z nas ma już ustabilizowane życie i dobrą sytuację finansową, jednak ci z nas, u których pojawia się tęsknota za Polską, postanawiają spróbować swoich sił i dać szansę naszemu krajowi.

One way ticket to Poland

Na jednej z grup na Facebooku użytkownik postanowił podzielić się swoją decyzją na temat powrotu do Polski po 14 latach spędzonych w Wielkiej Brytanii:

„Jutro rano one way ticket to Poland. 14 lat na emigracji w UK. Razem żoną i dwójką małych dzieci robimy swój własny Brexit. Wracamy do rodziców w podeszłym wieku, do braci i sióstr, do kuzynów i dziadków. Sprzedaliśmy dom w UK. Nie boimy się wyzwań. Taki był plan. Osobiście nigdy nie czułem się tu jak u siebie, zawsze wiedziałem, że razem z żoną i dziećmi będziemy tu obcy. Postaramy się zbudować dom. Dzieci od września zaczną edukację w PL. Życie pokaże, jak nam pójdzie. Nie żałujemy tej decyzji. Życzę wszystkim zdrowego rozsądku i wytrwałości w dążeniu do własnych marzeń.”

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy naszych rodaków, którzy ten krok mają już za sobą. Zdecydowana większość pisze o tym, że nie żałuje swojej decyzji o powrocie, chociaż nie wszyscy.

Obecna sytuacja związana z pandemią również należy do nietypowych i sprawia, że niektórzy Polacy podejmują decyzje o pozostaniu w UK lub powrocie do PL właśnie ze względu na to, jak ich zdaniem rządy obu krajów radzą sobie z kryzysem.

Inny punkt widzenia

Pod wspomnianym postem pojawił się też inny komentarz, który prowokuje do pytań o to, co nami kieruje przy podejmowaniu tej ważnej życiowo decyzji:

„Pamiętam moich przyjaciół, którzy w 2005 roku wyjechali do UK. Zawsze powtarzali, że do Polski przyjadą tylko na święta i wakacje. Zaaklimatyzowali się w Anglii, kupili domy, tu urodziły się ich dzieci, zmienili prace na lepszą. I nagle decyzją o powrocie do Polski, po 16 latach pobytu tutaj. Zawszę im wypominam, że tak się zarzekali ,że nie wrócą na stałe do Ojczyzny . Posprzedawali domy, są szczęśliwi, jak wtedy, gdy przyjechali do UK. Siła propagandy w Polskiej tv jest niesamowita. To kraj perspektyw, bogaty. A ceny zaporowe. Ale jak widać siła mediów działa. Oby nie żałowali swojej decyzji. A ja w przeciwieństwie do nich chcę tu zostać na stałe.”

A jakie są Wasze opinie na ten temat i doświadczenia? Piszcie na adres: [email protected], z dopiskiem „One way ticket to Poland”.