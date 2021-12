Jumper Day 2021 – oto wszystko, co musisz wiedzieć o tegorocznej celebracji

Fot. Getty

Czym jest Jumper Day i jak będzie celebrowany w 2021 roku? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Jumper Day to jedyny taki dzień w roku, gdy mieszkańcy Wielkiej Brytanii bez skrępowania noszą publicznie niemodne swetry ze świątecznymi zdobieniami, na przykład z reniferami lub elfami – wyglądając niemal jak Colin Firth w jednej z kultowych scen z komedii „Dziennik Bridget Jones”. Z jakiej okazji Brytyjczycy (i nie tylko) zakładają tego rodzaju ubrania? Kiedy odbędzie się Jumper Day 2021?

Czym jest Jumper Day i kiedy jest obchodzony w 2021 roku?

Jumper Day nie ma stałej daty, choć zawsze obchodzony w jeden z piątków przed Bożym Narodzeniem – pierwszy raz dzień ten celebrowano 14 grudnia 2012 roku. W 2021 roku dzień ten będzie miał miejsce w piątek 10 grudnia. Co ważne, nie jest to wyłącznie brytyjskie święto – obchodzi się je też w innych krajach, na przykład w Kanadzie czy USA, a w zbiórkę angażuje się wielu celebrytów z całego świata.

Głównym celem tradycji jest zbiórka pieniędzy na rzecz potrzebujących dzieci oraz podnoszenie społecznej świadomości trudnych warunków, w jakich dzieci często zmuszone są funkcjonować już na samym starcie swojego życia. Inicjatorem akcji jest znana organizacja charytatywna Save the Children, działająca na rzecz praw dzieci. To właśnie ta organizacja prowadzi zbiórkę pieniędzy w Jumper Day.

Jak wziąć udział w Jumper Day 2021?

Każdy kto chce zaangażować się w akcję Jumper Day może to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem zaangażowania się w Jumper Day jest udział w zbiórce pieniędzy. Minimalna kwota darowizny to 2 funty w przypadku dorosłych oraz 1 funt w przypadku dzieci i młodzieży. Co ważne, dla pojedynczej osoby takie kwoty nie są żadnym wyrzeczeniem, ale zebrane łącznie od dużej grupy ludzi mogą przynieść istotną zmianę w życiu dzieci, którym Save the Children pomaga. Pieniądze przeznaczone na rzecz organizacji Save the Children są wykorzystywane do zapewnienia potrzebującym dzieciom między innymi wyżywienia, pomocy medycznej, ale też na przykład opłacenia edukacji, jeśli jest to konieczne.

Drugim sposobem uczestnictwa w Jumper Day jest, jak wskazuje sama nazwa, założenie swetra. Nie musi to być żaden specjalny sweter - ani nowy, ani z odpowiednim wzorem. Może to być nawet stary wytarty sweter z lat młodzieńczych. Z tej racji, że Jumper Day odbywa się w okresie przedświątecznym, najbardziej popularne są oczywiście wzory bożonarodzeniowe, ale nie jest to istotne. Niezależnie od tego, jaki fason, kolor i wzór wybierzemy, noszenie w tym dniu swetra ma symbolizować solidarność z dziećmi na całym świecie oraz wsparcie walki o respektowanie ich praw i dbanie o ich podstawowe potrzeby.