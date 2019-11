Boris Johnson ma zrezygnować z włączenia bezumownego Brexitu do programu wyborczego Partii Konserwatywnej

Jak donosi brytyjski "The Times" Boris Johnson nie umieści postulatu twardego Brexitu w programie wyborczym Partii Konserwatywnej na zbliżające się przedterminowe wybory do parlamentu.

Premier Johnson stawał na czele rządu z postulatem skutecznego wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 31 października - bez względu na to czy uda się wynegocjować nową umowę czy też nie. Wielokrotnie obiecywał, że inne wyjście, takie jak wydłużenie terminu Brexitu, absolutnie nie wchodzi w grę. "Wychodzimy i już", podkreślał na każdym kroku polityk. Jednak rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jego plany. Najpierw poniósł serię porażek w Izbie Gmin, która ostatecznie przegłosowała tzw. ustawę Benna. Później, nie udało mu się "przepchnąć" przez parlament Withdrawal Agreement Bill, co skutkowało tym, że premier został zobowiązany prosić UE o przełożenie terminu wyjścia.

Niepyszny, musiał napisać list do Brukseli, którego... nie podpisał.

Teraz, jak donosi brytyjski "The Times", w obliczu zbliżających się wyborów, lider Partii Konserwatywnej postanowił nie włączać postulatu bezumownego Brexitu do programu wyborczego swojego ugrupowania. Brytyjscy żurnaliści piszą, że torysi chcą skoncentrować się na "natychmiastowym załatwieniu Brexitu" przez przepchnięcie przez Izbę Gmin "fantastycznego" porozumienia wynegocjowanego przez ustępujący rząd. Poprzez wycofanie się z Brexitu w jego "twardej" wersji, Partia Konserwatywna chce dotrzeć do bardziej centrowego elektoratu, takiego który nie chce kolejnego referendum, ale boi się skutków wyjścia z UE bez umowy.

Ustępująca minister kultury rządzie Johnsona Nicky Morgan komentując te informacje w "Timesie" wprost powiedziała, że "twardy" Brexit "zostanie zdjęty ze stołu". - Jeśli zagłosujecie na konserwatystów, to zagłosujecie za wyjściem z tym porozumieniem - podsumowała.

Brytyjski dziennik znany z bardziej konserwatywnych poglądów zdradził również co ma znaleźć się w programie wyborczym torysów. Manifest ma zostać opublikowany za dwa tygodnie, ale według doniesień w związku z poluzowaniem budżetu i odejściem od przestrzegania reguły budżetowej (według której deficyt ma nie przekraczać 2 procent PKB), torysi mają zaoferować większe wydatki na cele socjalne.

Wczoraj pisaliśmy o zobowiązaniu dotyczącym "odmrożeniu" wysokości stawek benefitów od kwietnia 2020 roku. Z kolei "zamrożona" ma zostać akcyza na paliwo, 40-procentowy prób podatkowy ma zostać podniesiony do 80 tysięcy funtów, a na ulicach ma pojawić się 25 tysięcy policjantów więcej. Jedną z głównych postaci kampanii wyborczej ma stać się Priti Patel, ustępująca szefowa Home Office, wokół której w ostatnim czasie nie brakowało kontrowersji.