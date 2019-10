John Bercow zostanie nowym premierem UK? Spikera Izby Gmin zaproponowano na stanowisko szefa rządu „jedności narodowej”

Artyści występujący na Edinburgh International Festival proszą, by wynagrodzenie wypłacać im w euro lub w dolarach, ponieważ boją się, że przez Brexit stracą na kursie funta.

Pomimo wzrastającego poparcia dla pomysłu przeprowadzenia kolejnego referendum w spawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych premier May definitywnie odrzuca taki pomysł.

Funt szterling wart był dzisiaj rano 4,85 złotego – jest to najbardziej pozytywna informacja dotycząca brytyjskiej waluty dla Polaków mieszkających na Wyspach od ponad tygodnia. Wszystko za sprawą podania...

Brytyjskie media dopatrują się w dzisiejszej wizycie premier May w Brukseli największego wyzwania w jej politycznej karierze. Zwracają też uwagę, że kształt umowy handlowej między Unią, a Wielką Brytanią...

Niespodziewany zwrot akcji - koniec swobodnego przepływu osób! Theresa May ZMIENI podejście do Brexitu?

Hitchcock by tego nie wymyślił - źródła zbliżone do Partii Konserwatywnej donoszą o tyle radykalnej, co niespodziewanej zmianie kursu rządu w obliczu Brexitu.