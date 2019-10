John Bercow odejdzie 31 października? Spekuluje się o zmianie decyzji Spikera po opóźnieniu Brexitu i zgodzie parlamentu na wcześniejsze wybory

Z badań przeprowadzonych wśród opinii publicznej wynika, że zorganizowanie referendum ws. umowy brexitowej byłoby obecnie bardzo ryzykowne dla Theresy May, gdyż warunki zawartego przez nią z UE porozumienia...

W ubiegłym roku z Wielkiej Brytanii deportowano jedynie 19 kryminalistów, by mogli odsiadywać swoje wyroki w krajach ojczystych. Brytyjskie służby muszą się jeszcze uporać z 3,541 przestępcami. Niestety...

Mocne słowa kandydata na premiera: Dla Brexitu jestem gotów poświęcić miejsca pracy mieszkańców UK - choć zrobiłbym to „z ciężkim sercem”

Jeremy Hunt, kandydat na nowego premiera Wielkiej Brytanii, powiedział w BBC, że jest gotów poświęcić miejsca pracy mieszkańców UK - jeśli okazałoby się to konieczne, by doprowadzić do Brexitu.