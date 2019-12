Torysi mszczą się na Johnie Bercowie? Jako pierwszy Spiker Izby Gmin od 230 lat nie otrzymał on miejsca w Izbie Lordów

Fot. Getty

Brytyjskie media podają, że John Bercow jako pierwszy spiker Izby Gmin od 230 lat nie otrzymał zaproszenia do zajęcia miejsca w Izbie Lordów. Dziennikarze spekulują o zemście za anty-brexitowe poglądy Bercowa, a niektóre źródła potwierdzają mroczne przypuszczenia: „Nikt w tym rządzie nie będzie dążył do przyznania Bercowowi [miejsca w Izbie Lordów]” - powiedziało źródło "MailOnline".

Portal „Metro” podaje, że wokół nietypowego potraktowania Johna Bercowa przez premiera i rząd, narosło sporo spekulacji. Wiele osób zastanawia się, czy powodem, dla którego Johnowi Bercowowi odmówiono tradycyjnego zaproszenia do wstąpienia w szeregi Izby Lordów brytyjskiego parlamentu, okazały się anty-brexitowe poglądy polityka i jego postawa podczas głosowań ws. Brexitu w Izbie Gmin...

Zobacz koniecznie: Specjalna broszka... zdradziła polityczne sympatie Królowej Elżbiety II? Internet jest pełen spekulacji

Dziennikarze snują przypuszczenia, że John Bercow padł ofiarą zemsty ze strony pro-brexitowych torysów. Według informacji „Metra” sojusznicy premiera oświadczyli, że przypadek Johna Bercowa skłanił ich do porzucenia tradycji oferowania byłym spikerom Izby Gmin miejsca w Izbie Lordów po zakończeniu kadencji w niższej izbie parlamentu. Źródło portalu miało stwierdzić, że w istocie, takie potraktowanie Bercowa jest odwetem za jego postawę wobec Brexitu.

Przypomnijmy, że John Bercow został oskarżony przez konserwatystów o działania, które w październiku 2019 roku pozwoliły opozycji przejąć władzę nad harmonogramem obrad w Izbie Gmin, co w konsekwencji doprowadziło do opóźnienia Brexitu do końca stycznia 2020 roku. Źródło rządowe miało też powiedzieć na łamach „MailOnline”: „Nikt w tym rządzie nie będzie dążył do przyznania Bercowowi [miejsca w Izbie Lordów]”.

Gorący temat: Szkocję połączy z Irlandią Północną MOST? Premier Irlandii nie wyklucza, że propozycja Borisa Johnsona może się wkrótce ziścić