Joe Biden wygrywa wybory w USA! Informację o zwycięstwie Demokraty podały największe amerykańskie media

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że nowym, 46. prezydentem USA, zostanie Joe Biden. Informację o ostatecznym zwycięstwie Demokraty w wyścigu o fotel w Białym Domu potwierdziły największe amerykańskie media – CNN, Associated Press, NBC i Fox News.

Po ponad trzech dniach liczenia głosów i związanego z tym, ogromnego napięcia, amerykańskie media podały, że Joe Biden wygrał wybory prezydenckie 2020 r. Po zwycięstwie w Pensylwanii i zdobyciu 20 głosów elektorskich, Demokrata może liczyć na 273 mandaty w Kolegium Elektorów, czyli o 3 więcej, niż 270 głosów potrzebnych do wygranej. Wyniki wyborów nie są jeszcze ostateczne, ale trudno sobie wyobrazić, by obecne projekcje wyborcze okazały się błędne. Co innego, że zwycięstwa Demokraty raczej nie uzna dotychczasowy prezydent Donald Trump, który od kilku dni zapowiada pozwy wyborcze w kilku stanach.

Donald Trump nie uznał wyników wyborów

Urzędujący prezydent Donald Trump poinformował, że nie uznaje wyników wyborów i że będzie walczył o „uczciwe podliczenie głosów”. „Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden tak bardzo się spieszy, aby nieuczciwie ogłosić się zwycięzcą i dlaczego jego sojusznicy w mediach starają się pomóc mu za wszelką cenę: nie chcą, aby prawda wyszła na jaw”– napisał w oświadczeniu Donald Trump. I dodał: „Prawda jest taka, że te wybory wcale się jeszcze nie zakończyły (…) Joe Biden nie został certyfikowany jako zwycięzca w żadnym ze stanów, a już na pewno nie w jednym ze stanów wysoce niepewnych, w których odbywać będą się przymusowe przeliczenia głosów, czy też stanów, gdzie nasze sztaby mają zasadne i istotne wątpliwości prawne, które mogą wpłynąć na to, kto będzie ostatecznym zwycięzcą".