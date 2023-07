Joe Biden w Londynie na spotkaniu z Rishi Sunakiem i królem Karolem

Prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się dzisiaj z Rishi Sunakiem w Londynie przed szczytem NATO i zapewnił, że stosunki brytyjsko-amerykańskie są „mocne jak skała”. Joe Biden udał się także do Zamku Windsor na herbatę z królem Karolem.

Przed wtorkowym szczytem NATO w Wilnie, Joe Biden przybył w poniedziałek na Downing Street na spotkanie z Rishi Sunakiem, gdzie powiedział, że „nie mógł spotkać się z bliższym przyjacielem i większym sojusznikiem”.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zapewnił o silnej więzi łączącej oba kraje mimo pewnego braku jednomyślności w kwestii dostarczenia Ukrainie bomb kasetowych. W ogrodzie na Downing Street Sunak stwierdził, że „wspaniale jest kontynuować rozmowę” po wizycie brytyjskiego premiera w Waszyngtonie, która odbyła się w ubiegłym miesiącu.

Sunak podkreślił, że oba kraje rozważą „jak wzmocnić współpracę i wspólne bezpieczeństwo gospodarcze z korzyścią dla naszych obywateli”. Obaj przywódcy mają wziąć udział w rozpoczynającym się we wtorek szczycie NATO na Litwie.

- Jesteśmy dwoma najwierniejszymi sojusznikami w tym sojuszu i wiem, że będziemy chcieli zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić bezpieczeństwo euroatlantyckie – powiedział Sunak.

