Języki obce: klucz do zrozumienia kultur

artykuł sponsorowany

Nauka oraz późniejsze posługiwanie się językiem obcym daje bardzo wiele korzyści, o których często się nie wspomina. Już sama nauka rozwija mózg w wielu aspektach, a także pozwala na zawarcie zupełnie nowych znajomości. Dodatkowo języki obce skutecznie pomagają zrozumieć kultury, z którymi nie mamy do czynienia na co dzień. Poniżej zajmiemy się właśnie tym ostatnim aspektem i wytłumaczymy, w jaki sposób języki obce mogą być kluczem do zrozumienia kultur.

fot. pixabay

Nauka języka daje wgląd do kultury

Z pewnością nie raz podczas nauki języka obcego spotkałeś się z wyrażeniem albo słówkiem, które nie ma żadnego ekwiwalentu w polskim języku. Może to dotyczyć również zupełnie innych form gramatycznych, innego sposobu na tworzenie liczb oraz całego słowotwórstwa w danym języku. Niektóre osoby na poziomie nauki języka mogą nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale poprzez tego typu sygnały oraz sytuację mogą całkiem łatwo dotrzeć do kultury państwa, w którym można posługiwać się danym językiem.

Wiele wyrażeń językowych ma swoje źródła w historii, w tradycjach, a także w różnych obrzędach, które mogą już nie istnieć w samym społeczeństwie, ale za to na przykład dają zupełnie nowe światło na to, w jaki sposób dotrzeć do kultury państwa. Bardzo wiele takich słówek oraz wyrażeń można nawet spotkać w języku angielskim. Wyrażenia te są przyswajane mimowolnie, nawet jeśli nie jesteś zainteresowany samą kulturą, a wyłącznie językiem.

Ze względu jednak na popularność tego języka można szybko zauważyć, że jest on otworem do zupełnie innych kultur, a poza tym daje bardzo wiele korzyści. Angielski online za darmo jest dostępny na wielu stronach internetowych, chociaż trzeba przyznać, że trening z native speakerem okazuje się jedną z najbardziej skutecznych opcji.

Nauka tego języka szczególnie pomaga w przypadku nie tylko poznawania kultury, ale również zmiany miejsca zamieszkania. Polacy w Wielkiej Brytanii tworzą bardzo liczną grupę i wciąż pojawiają się nowi mieszkańcy. Aby dobrze poznać kulturę angielską i odnaleźć się w nowym miejscu dobrze jest płynnie mówić oraz rozumieć język angielski, do czego można przygotować się właśnie przed wyjazdem z native speakerami.

fot. pixabay

Podróżuj i poznawaj nowe kultury

Nie da się ukryć, że to właśnie dzięki językom obcym można najlepiej poznać zupełnie nieznane kultury. Trudno jest podróżować i zbierać informacje bez języka, w którym posługują się lokalni mieszkańcy danego miasta lub państwa. Aby naprawdę poczuć kulturę danego miejsca dobrze porozmawiać w lokalnymi mieszkańcami, popytać o ich historie i na końcu poczuć się częścią danej wspólnoty.

fot. pixabay

Jest to naprawdę uczucie, którego nie można w żaden sposób podrobić, kiedy, przyjeżdżając z daleka, można wtopić się w tłum właśnie ze względu na dobrą znajomość języka, a także swoją wiedzę na temat kultury. Wraz ze znajomością języka można znacznie łatwiej poznać nowe osoby i zawiązać znajomości czasem nawet na całe życie. Do tego tym sposobem ma się dostęp do autentycznych materiałów, które pomagają w dalszej nauce. Nie musisz nawet mówić płynnie w danym języku, a nawet lepiej, kiedy pozwolisz swoim nowym znajomym nauczyć Cię kilka ciekawych fraz, których możesz potem użyć w szczególnych sytuacjach. Takich wspomnień nie zapomina się do końca życia.

Korzystaj z różnych form kultury w oryginale

Istnieje wiele form kultury, do których fascynaci danego krają mogą mieć dostęp. Są to między innymi powieści, wiersze, różnego rodzaju filmy, sztuki teatralne, a także piosenki. Tłumacze zazwyczaj naprawdę się starają, aby przelać na lokalne realia to, co dzieje się w każdej z tych form, chociaż prawdą jest, że jest to naprawdę ciężka praca, podczas której aspekt kulturowy jest często ignorowany.

Aby naprawdę zapoznać się z kulturą danego miejsca, dobrze jest czytać w oryginale, a także jak najbardziej oswajać się z językiem obcym właśnie przez kulturę. Nic nie jest tak satysfakcjonujące, jak możliwość przeczytania oraz zrozumienia powieści w języku, w którym na przykład jeszcze rok temu znało się tylko kilka słów. To właśnie tym sposobem można też zwrócić na bardzo wiele niuansów kulturowych, które w tłumaczeniu mogą niestety dość łatwo zniknąć.

Teksty piosenek połączone wraz z lokalną muzyką, wiersze, a także inne teksty w oryginale przemycają o wiele więcej, niż jakiekolwiek tłumaczenie jest w stanie to zrobić. Dobrze poznaj język obcy i nawet podczas nauki zagłębiaj się w kulturę danego miejsca poprzez książki popularnych lub mniej popularnych autorów. W rezultacie poznanie mentalności mieszkańców, ich tradycji, a także codziennych zmagań będzie bardzo naturalnym procesem, którego nawet nie będziesz świadom.

Korzystaj z materiałów o danym kraju w języku obcym

Zagłębianie się w kulturę danych miejsc może być dość problematyczne, kiedy nie można znaleźć odpowiedniej ilości informacji. Niestety nie zawsze dane informacje są tłumaczone na język, którym się posługujemy. Czasem zdarza się nawet, że brakuje odpowiednich informacji w języku miejsca, którego te informacje dotyczą. Dużo ciekawych statystyk oraz spostrzeżeń i materiałów jest dostępnych w językach państw, które na przykład miały kolonię w danym miejscu albo prowadziły z tym krajem wojnę.

Wychodzi więc na to, że osobom poszukującym informacji przyda się również znajomość innych języków obcych. Korzystanie z takich materiałów w oryginale jest czasem wymogiem, ponieważ może być ich naprawdę sporo, a korzystanie z pomocy tłumacza na dłuższą metę może się nie opłacać. Jest to jednak idealny moment na to, aby poznać dodatkowo kulturę innego państwa, które miało w jakimś stopniu wpływ na kraj, który chcesz lepiej zrozumieć. Kolonie oraz wojny to były momenty historyczne, w których dwie kultury łączyły się ze sobą i często wymieniano się wartościami oraz ideami. Poznając kulturę kolejnego państwa, można dojść do tego, co miało wpływ na pewne zmiany w formach kultury oraz poznać wiele interesujących ciekawostek.

Podsumowanie

Zrozumienie kultury, która jest stosunkowo inna od tej, której jest się częścią, może być dość trudne. Można to jednak sobie ułatwić poprzez języki obce. Nauka języka, którym posługują się mieszkańcy danego regionu szczególnie może przybliżyć daną osobę do właśnie tej kultury. Już sama nauka języka pozwala zrozumieć pewne kwestie, dzięki którym mentalność mieszkańców państwa staje się bardziej zrozumiała.

Dzięki znajomości obcych języków można też mieć o wiele większe możliwości w znalezieniu materiałów, dzięki którym można dowiedzieć się o wiele więcej informacji na temat kultury miejsca, które Cię fascynuje. Zdecydowaną częścią kultury są również książki, piosenki, filmy oraz inne formy, na przykład sztuki teatralne. Nic nie jest w stanie zastąpić zapoznaniu się z oryginałami w obcym języku, które są świetnym oknem na kulturę.