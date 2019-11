Jezus nie zostałby wpuszczony do UK zgodnie z nowym systemem imigracyjnym Borisa Johnsona – powiedział arcybiskup Canterbury

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby po raz kolejny opowiedział się za równością, a także przeciwko nowemu punktowemu systemowi imigracyjnemu, który chce wprowadzić rząd Borisa Johnsona po Brexicie.

Zgodnie z nowym punktowym systemem imigracyjnym, który według planów Borisa Johsnona w przypadku wygranych wyborów, ma obowiązywać po Brexicie, imigranci z UE nie będą traktowani jednakowo, ale mniej lub bardziej restrykcyjnie w zależności od stopnia ich wykwalifikowania.

Rząd konserwatywny chce ograniczyć dostęp do brytyjskiego rynku pracy słabo wykwalifikowanym imigrantom z UE, a o wiele łagodniej traktować wykwalifikowanych specjalistów. Wprowadzi także kryteria oceny związane ze stopniem znajomości języka angielskiego.

To mało równościowe podejście podsumował żartobliwie arcybiskup z Cnaterbury, Justin Welby, który stwierdził, że „Jezus Chrystus oczywiście nie był białym, nie należał do klasy średniej i nie był Brytyjczykiem – z pewnością nie dostałby wizy – chyba że w szczególnym przypadku, gdybyśmy mieli niedobór cieśli”.

Arcybiskup podzielił się swoją opinią na temat nowego systemu imigracyjnego torysów na konferencji biznesowej CBI w poniedziałek w Londynie. Zanim jego wypowiedź podchwyciły brytyjskie media, wzbudził szczery aplauz na sali konferencyjnej.

Niektórzy komentatorzy na Twitterze posunęli się nieco dalej i zasugerowali ironicznie, że Jezus bez problemu spełniłby przecież kryteria nowego systemu punktowego biorąc pod uwagę jego nadzwyczajne zdolności przemiany wody w wino, chodzenia po wodzie, czy wykarmienia 5 tys. ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwiema rybami. „Wyobraźcie sobie, co On by zrobił z zawartością paru banków żywności” – napisał jeden z użytkowników Twittera.