Jeździsz samochodem z psem? Uważaj, za złamanie tego przepisu Highway Code możesz zapłacić nawet £5 000 kary

Najnowsze badanie pokazuje, że tylko 56 proc. Brytyjczyków, którzy twierdzą, że są na bieżąco ze zmianami w kodeksie drogowym, zna reguły dotyczące jazdy samochodem z psem w środku. A nieznajomość przepisów w tym względzie może się dla nieświadomych kierowców skończyć karą w wysokości nawet £5 000!

Jazda z psem w samochodzie – o czym należy pamiętać?

Najnowsze badanie zlecone przez Auto Trader wykazało, że ponad jedna trzecia brytyjskich kierowców posiadających psy nie jest świadoma przepisów kodeksu drogowego dotyczących ich prawidłowego przewożenia. Co więcej, niewiedzą w tym zakresie wykazuje się aż 44 proc. Brytyjczyków, którzy twierdzą, że są na bieżąco ze zmianami w Highway Code. A przecież nieprawidłowe przewożenie psa samochodem może kosztować kierowcę nawet £5 000. Zgodnie bowiem z przepisem nr 57 Highway Code, wszystkie psy muszą być w trakcie jazdy unieruchomione - albo za pomocą uprzęży, albo poprzez wsadzenie ich do transportera czy specjalnej klatki dla psów, albo wreszcie poprzez umieszczenie ich za specjalną kratą zabezpieczającą z tyłu samochodu. „Kiedy prowadzisz pojazd, upewnij się, że psy lub inne zwierzęta są odpowiednio unieruchomione, aby nie rozpraszały cię podczas jazdy lub nie zraniły ciebie lub siebie, jeśli szybko się zatrzymasz” - głosi przepis.





Wypadek na skutek rozproszenia przez psa może kierowcę słono kosztować

Brytyjskie przepisy są w tym względzie jasne – jeśli kierowca spowoduje wypadek, ponieważ zostanie rozproszony przez źle przewożonego psa, to może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet £5 000 za nieostrożną jazdę. Spośród 44 proc. osób, które w badaniu Auto Trader udzieliły błędnej odpowiedzi dotyczącej przewozu psów, większość uważała, że przepis nr 57 dotyczy albo zakazu przewożenia psów na przednim siedzeniu, albo zakazu wystawiania przez zwierzęta głowy przez okno. Ankieta dowiodła zresztą, że blisko jedna czwarta kierowców przewożących psy w ogóle ich na czas jazdy nie zabezpiecz ani nie ogranicza ich ruchów, co oznacza, że zwierzęta mogą swobodnie przeszkodzić kierowcy i narazić na niebezpieczeństwo nie tylko jego, ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie 62 proc. kierowców albo nie jest odpowiednio ubezpieczona na wypadek groźnego zdarzenia z udziałem ich psa, albo nie wie, czy takie ubezpieczenie posiada.

Jaki jest najlepszy sposób na transport zwierzęcia samochodem?

Adam Spivey, dyrektor i główny trener w Southend Dog Training ostrzega, że w razie wypadku lub na przykład mocnego hamowania pies, który nie jest odpowiednio unieruchomiony, zadziała jak „pocisk”. A to może skutkować nawet ofiarami śmiertelnymi – zwłaszcza, gdy pies jest znaczących rozmiarów. - Rozumiemy przepisy w zakresie bezpieczeństwa dotyczące prawidłowego przewożenia dziecka w samochodzie; musimy więc zrozumieć, że to samo dotyczy psów – mówi Spivey. I dodaje: - Przetestowana zderzeniowo klatka transportowa to najbezpieczniejszy sposób podróżowania dla każdego psa - jest to coś, czego policja używa do przewożenia swoich psów. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie możesz jej nabyć, to przynajmniej musisz się upewnić, że pies jest dobrze unieruchomiony w samochodzie.

Bezpieczne przewożenie psa w samochodzie to podstawa

Eksperci są zgodni, że bezpieczne przewożenie psa w samochodzie to absolutne minimum, którego każdy kierowca musi być świadom. - Wiemy, że dla wielu ludzi czworonożni przyjaciele stanowią integralną część codziennego życia, dlatego tak wielu z nas chce zabierać je ze sobą gdziekolwiek się udajemy. Jednak bardzo ważne jest, aby kierowcy wożący swoje psy w samochodzie byli świadomi wymagań kodeksu drogowego dotyczących odpowiedniego unieruchamiania swoich zwierząt. Ponieważ nasze psy łatwo rozpraszają się rzeczami, które dzieją się poza samochodem, ich reakcje mogą prowadzić do rozproszenia uwagi kierowcy, co może być spowodować wypadek drogowy - mówi Erin Baker z Auto Trader. I dodaje: - Naraża to nie tylko naszego zwierzaka, ale także nas, nasz pojazd i inne osoby na drodze. Ważne jest, aby kierowcy znaleźli odpowiednie szelki i osłonę dla zwierząt – niezależnie od tego, na jakie unieruchomienie ich pies najlepiej reaguje – i używali ich podczas każdej podróży, bez względu na to, jak daleko jadą.

