Jet2 i Ryanair w ogniu krytyki – Po upadku biura podróży Thomas Cook linie lotnicze podniosły ceny nawet o 200 proc.!

Fot. Getty

Linie lotnicze Jet2 i Ryanair nie miały żadnych skrupułów, żeby po ogłoszeniu upadłości przez biuro podróży Thomas Cook drastycznie podnieść ceny swoich usług. Oburzeni internauci podzielili się informacjami na temat szokujących podwyżek.

Wiadomość o bankructwie najstarszego na świecie biura podróży Thomas Cook uderzyła wczoraj tysiące ludzi jak grom z jasnego nieba. Wielu z poszkodowanych turystów niemal natychmiast przystąpiła do rezerwacji alternatywnych lotów i wycieczek, by upadłość biura nie zniszczyła doszczętnie ich marzeń o tegorocznych wakacjach. Jakież jednak było zdziwienie dotychczasowych klientów Thomas Cook, gdy zauważyli, że w ciągu jednego dnia od ogłoszenia upadłości biura ceny u przewoźników takich jak Jet2 i Ryanair poszybowały w górę nawet trzykrotnie.

Brytyjczyk James Dunkerley poinformował w sieci, że ceny biletów dla dwóch osób z UK na hiszpańską wyspę Minorkę liniami Jet2 zdrożały w ciągu jednego dnia blisko trzykrotnie – jeszcze w niedzielę bilety kosztowały łącznie £47, a w poniedziałek - już £145. Inny internauta, James, podał z kolei na Twitterze, że bilety Ryanair dla 4 osób dorosłych i 2 dzieci z Newcastle International Airport do Portu lotniczego Palma de Mallorca zdrożały w ciągu jednego dnia o 100 proc. - z £720 do £1 434.

It was £2500 just after midnight now look pic.twitter.com/XyjQNYGw6I

Priced flights on Ryanair about 11pm last night for October week, flying from East Midlands to Spain, it was just over £400 return for 3 of us, 11hrs later with Thomas Cook demise it's now over £800, rats