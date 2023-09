Kryzys w UK Jeszcze nigdy liczba zgonów z powodu upałów nie była tak wysoka jak w 2022 roku

Dane nie kłamią – upały są każdego roku odpowiedzialne za coraz większą liczbę zgonów. W 2022 roku liczba zgonów spowodowanych przez zbyt wysokie temperatury osiągnęła najwyższy poziom w historii w Anglii.

Rok do roku zwiększa się liczba zgonów na skutek upałów

Z najnowszych danych opublikowanych przez The Office for National Statistics (ONS) wynika, że w 2022 roku w Anglii, na skutek zbyt wysokich temperatur, zmarło ponad 4500 osób. To prawdziwy rekord, który pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy. Ogólnie w latach 1988–2022 w Anglii doszło do prawie 52 000 zgonów związanych z upałami, z czego jedna trzecia miała miejsce w latach 2016 – 2022. W tym samym okresie w Walii z powodu wysokich temperatur zmarło ponad 2000 osób.

Przypomnijmy też, że rok 2022 był najcieplejszym rokiem w historii Wielkiej Brytanii. To właśnie rok temu po raz pierwszy odnotowano temperaturę powietrza na poziomie powyżej 40 st. C. Z kolei średnia roczna temperatura przekroczyła 10 st. C. I choć lato 2023 roku było pod względem ekstremalnych temperatur znacznie łagodniejsze (nie było upałów podobnych do tych odnotowanych w roku ubiegłym), to zaskakująco gorący okazał się na Wyspach wrzesień. Właśnie ten miesiąc w UK obfitował w bezprecedensowo dużą liczbę bardzo ciepłych dni. W wielu regionach przez siedem dni temperatura sięgała 30 st. C.

Globalne temperatury powietrza stale rosną

Jak wynika z obserwacji Copernicus Climate Change Service, lato 2023 r. było najgorętszym w historii. Średnie globalne temperatury w okresie od czerwca do sierpnia osiągnęły rekordowy poziom. Z kolei miesiąc sierpień był o blisko 1,5 st. C cieplejszy niż średnia dla czasów przedindustrialnych z lat 1850–1900. Badania dotyczące zeszłego roku wykazały także, że w 2022 r. fale upałów doprowadziły do śmierci ponad 61 000 osób w całej Europie. Najwięcej takich zgonów odnotowano we Włoszech, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

Co jednak zaskakujące, w UK wciąż więcej osób umiera z powodu zimna niż zbytniego gorąca. Z danych ONS wynika, że w latach 1988–2022 w Anglii i Walii odnotowano aż 216 000 zgonów w trakcie najzimniejszych dni.

