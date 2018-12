Jeszcze ciaśniej? Nowe samoloty Ryanaira będą jeszcze bardziej niewygodne

Ryanair modernizuje swoją flotę. Irlandzki przewoźnik stawia na Boeingi 737 MAX 200, które mają wprowadzić zupełnie nową jakość, ale wygląda na to, że podróżowanie tymi maszynami będzie bardzo niewygodne.

Nietrudno wyliczyć zalety nowych maszyn - dzięki nowoczesnym silnikom mają spalać aż o 16% paliwa mniej, niż tworzące ryanową flotę obecnie Boeingi 737-800. Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu Fly4Free nowe samoloty będą także cichsze (aż o 40%), a także znacznie bardziej pojemne - na pokładzie znajdzie się miejsce aż dla 197 foteli - o 8 więcej, niż w przypadku obecnie wykorzystywanych maszyn. Zasadniczo Ryanair liczy, że korzystając z Boeingów 737 MAX 200 loty staną się o 20% bardziej efektywne pod względem kosztów.

Pierwsze zamówienia na nowe samoloty zostały złożone w 2014. W sumie flotę irlandzkich linii ma wzmocnić 135 maszyn tego typu, a pierwszy Boeing 737 MAX 200 zjechał już z linii produkcyjnej i poleci w swój dziewiczy rejs na wiosnę.

Polaków jest najwięcej wśród osób przyjmujących irlandzkie obywatelstwo

Dla wszystkich pasażerów to z pewnością doskonała wiadomość - oznacza, że w sytuacji niepewnej koniunktury na rynku (zbliżający się Brexit i rosnące ceny ropy) możliwe będzie utrzymanie cen lotów na możliwie niskim poziomie. Czy wypada się więc cieszyć? Nie do końca...

- MAX 200 będzie miał niewiarygodnie ściśnięte fotele, co oznacza, że o komforcie w nowych samolotach będziemy mogli zapomnieć. Chodzi tu przede wszystkim o "legroom", czyli odległość między kolejnymi rzędami foteli, która wpływa na to, jak bardzo możemy wyciągnąć nogi - pisze w swoim tekście Mariusz Piotrowski.

Władze Ryanaira co prawda już w zeszłym roku chwaliły się nowym modelem fotela, który miał zwiększyć odległość między rzędami i efektywnie sprawić, że pasażerowie będą mieli więcej miejsca na nogi. Padła wówczas liczba 79 centymetrów. Rzeczone fotele miały się pojawić w nowych Boeingach, ale jak się okazało z powodu układu foteli "legroom" będzie znacznie mniejszy! Wyniesie zaledwie 71,12 centymetra.

"Polskie zwierzęta szerzą w Londynie dobrą opinię o Ojczyźnie". Film na Twitterze pokazuje skandaliczne zachowanie Polaków w metrze

- To aż o 5 centymetrów mniej niż w 737-800, co oznacza, że Ryanair dołączy do klubu najmniej wygodnych przewoźników w Europie - podsumowuje Piotrowski, dodając przy tym, że toalety na pokładzie również będą malutkie...