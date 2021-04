"Jesteśmy przerażeni!" - polska rodzina mieszkająca w Middlesbrough padła ofiarą ksenofobicznych prześladowań

Prześladowana przez członków rasistowskiego gangu polska rodzina z Middlesbrough planuje przeprowadzkę. Nasi rodacy mają dość prześladowań w mieście, które uważali za swoje, tylko z tego powodu, że są Polakami.

"Jesteśmy złamani i przerażeni" - takich słów użyła Polka mieszkająca w Berwick Hills w Middlesbrough, cytowana przez lokalny portal "Teeside Live", której rodzina padła ofiarą młodocianego gangu. Kobieta, która nie chce, aby jej personalia zostały ujawnione przez media, zadeklarowała, że wraz z całą swoją rodziną wyprowadzi się z miasta położonego w północno-wschodniej Anglii, w hrabstwie ceremonialnym North Yorkshire. Ma po prostu dość życia w ciągłym strachu i stresu, jaki się z tym wiąże. W minioną sobotę doszło do incydentu, w wyniku którego należący do polskiej rodziny Ford Fiesta został uszkodzony, gdy stał zaparkowany przed ich domem.

Lokalny gang zniszczył samochód należący do polskiej rodziny

Lokalna policja już prowadzi postępowanie w tej sprawie. Oficerowie Cleveland Police biorą również pod uwagę aspekt ksenofobicznych ataków na polską rodzinę. W tym miejscu nadmienimy jedynie, że zgodnie z nomenklaturą obowiązującą w Wielkiej Brytanii wszelkie wykroczenia wynikającego z uprzedzeń rasowych, etnicznych czy narodowościowych określane są po prostu jako przestępstwa na tle rasistowskim. W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w sobotę aresztowano 13-latka.

"Ostatnia noc była okropna" - komentowała Polka dla "Teeside Live" w dzień po incydencie. "Nie śmiem iść spać, boję się tego, co może się wydarzyć. Obecnie szukamy nowego domu. Kiedy się tu przeprowadziliśmy, zrobiliśmy pełen remont - położyśmy nową tapetę, nowe podłogi i ciężko pracowaliśmy. Wyprowadzka rozdziera nam serce, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo. Mój mąż jest całkowicie załamany, jeszcze nigdy go takiego nie widziałam".

Ten incydent to nie pierwszy tego typu przypadek ksenofobii

Jak czytamy, trójka dzieci polskiej rodziny chodzi do szkoły podstawowej, a ojciec ma dobrą pracę, jako programista CNC w Hartlepool. Pomimo tego, że mają wspaniałych sąsiadów i przyjaciół, to już wcześniej zdarzało im się padać ofiarami przemocy i prześladowań podszytych ksenofobicznymi uprzedzeniami.

"Kiedy jechałem do Morrisons, żeby zrobić zakupy, to ludzie na mnie krzyczeli, żeby wracała do swojego kraju. To przestępstwo z nienawiści" - mówi dalej. Gdy publikowała w social media zdjęcia z sobotniego incydentu dodała do nich następujący komentarz: "To, co się dzisiaj wydarzyło, to dla nas wszystkich po prostu za dużo. A to wszystko dlatego, że rozmawialiśmy w naszym ojczystym języku poza naszym domem".