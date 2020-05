Jesteście wśród 3,5 mln imigrantów z UE, którzy aplikowali o status zasiedlenia? Home Office opublikowało najnowsze dane

Home Office podało najnowsze statystyki dotyczące programu EU Settlement Scheme. Zgodnie z nimi już 3,5 mln imigrantów z UE złożyło aplikacje o status osoby osiedlonej. Przypominamy, że ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z najnowszymi danymi Home Office do tej pory aż 3,5 mln imigrantów z UE złożyło aplikacje w sprawie settled i pre-settled status, co stanowi gigantyczny wzrost w statystykach w ciągu roku. Przyjezdni mają czas na ubieganie się o status zasiedlenia do 30 czerwca 2021 roku.

Program odnosi sukcesy?

Kevin Foster, minister ds. przyszłości granic oraz imigracji powiedział:

- Obywatele UE są częścią materiału naszego społeczeństwa. Są naszymi przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami, wzbogacają naszą kulturę i społeczności. Dlatego też cieszę się, że już ponad 3,5 mln aplikacji wpłynęło, gdy jeszcze rok pozostał do ostatecznego terminu składania wniosków. Program jest jednym z największych w historii UK i jeszcze dużo czasu pozostało do złożenia aplikacji.

Pomoc w składaniu wniosków

Podczas pandemii koronawirusa nie ma wprawdzie dostępu do stacjonarnych punktów pomocowych, w których do tej pory można było uzyskać pomoc w aplikowaniu o status zasiedlenia, jednak nadal uzyskanie takiego wsparcia możliwe jest drogą telefoniczną. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 pomoc można uzyskać pod numerem telefonu: 0300 790 0566.

Home Office poinformowało także o przedstawieniu w Izbie Gmin zmian w nowym systemie imigracyjnym, które mają objąć również EU Settlement Scheme. Zgodnie z tym dostęp do programu związanego ze statusem zasiedlenia ma zostać poszerzony o ofiary przemocy domowej.