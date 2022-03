Jesteś pewien, że dobrze przechowujesz produkty spożywcze? Eksperci ostrzegają, że nie wszystko należy trzymać w lodówce

Fot. Getty

Czy jesteś pewien, że wiesz, jak przechowywać różnego typu artykuły spożywcze? Eksperci ds. żywienia przestrzegają przed trzymaniem niektórych produktów w lodówce, które, poddane chłodzeniu, szybciej się psują lub tracą na wartości.

Choć lodówka wydaje nam się miejscem, do którego możemy bezkarnie włożyć absolutnie wszystko, i to pożytkiem dla każdego rodzaju żywności, to okazuje się, że wcale tak nie jest. Niektóre produkty muszą być chłodzone, żeby przedłużyć ich termin ważności, inne mogą być w lodówce, ale niekoniecznie muszą, natomiast jeszcze inne zwyczajnie w niskiej temperaturze trzymane być nie powinny. To, ile produktów tak naprawdę potrzeba chłodzić, ma niebagatelny wpływ na nasze rachunki. Jeśli bowiem w dobie lawinowo rosnących cen energii wybierzemy do domu dużą lodówkę, to zapłacimy za jej użytkowanie odpowiednio więcej. Jeśli natomiast uznany, że dużo naszych artykułów spożywczych nie wymaga chłodzenia i postawimy w związku z tym na znacznie mniejszą lodówkę, to jest szansa, że odczujemy ten wybór również w naszych portfelach.

Artykuły spożywcze, których nigdy nie powinieneś przechowywać w lodówce

Poniżej przedstawiamy Wam listę produktów, których nigdy nie powinniście trzymać w lodówce:

kiwi,

mango,

cytryny,

limonka,

brzoskwinie,

jabłka,

gruszki,

banany,

arbuz,

ziemniaki,

papryka,

pomidory,

pomarańcze,

ogórki,

śliwki,

czosnek,

chleb,

oliwa z oliwek,

Produkty spożywcze, które należy chłodzić, ale tylko po otwarciu:

dżemy,

syrop klonowy,

sos pomidorowy,

sos sojowy,

chrzan,

musztarda.