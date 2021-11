Jesteś osobą, z którą trudno się pracuje? Te oznaki sugerują, że problem może leżeć w Tobie, a nie w innych ludziach

Fot. Getty

Wszyscy co jakiś czas musimy się mierzyć z nonsensem w pracy, toksycznymi szefami i denerwującymi kolegami, którzy nie wiedzą, co robią albo robią coś źle. To oczywiście może być frustrujące, ale czy kiedykolwiek zastawiałeś się nad tym, że problem może leżeć w Tobie? Że kiepska atmosfera w pracy wynika nie z zachowania/nastawienia innych ludzi, ale raczej z Twojego nastawienia?

Prawda jest taka, że nawet jeśli Twoja praca nie ma dla Ciebie zbyt dużo sensu, a zachowanie Twoich kolegów z pracy pozostawia sporo do życzenia, to możliwe jest, że i Ty mocno się do tego przykładasz. W rzeczywistości możesz być osobą, która zupełnie nieświadomie denerwuje innych pracowników i możesz być postrzegany, jako osoba trudna do współpracy. Możliwe wręcz, że to właśnie Twoje zachowanie przyczynia się do pojawiania się u innych frustracji albo sprawia, że część pracy nie idzie tak gładko, jak powinna. Nadszedł więc czas, aby zastanowić się, w jakich obszarach także i my możemy być trudnymi osobami do współpracy i co powinniśmy zmienić w naszym zachowaniu, by być dla innych współpracowników bardziej przystępnymi. Poniżej prezentujemy Wam listę pytań, które należy sobie zadać.

Czy słucham tak naprawdę, co mają mi do powiedzenia inni ludzie?

Bądź ze sobą szczery i zadaj sobie pytanie, czy uważnie słuchasz swoich rozmówców, czy raczej regularnie „odpływasz”, gdy ktoś próbuje z Tobą porozmawiać? Jeśli jesteś złym słuchaczem, to ludzie z pewnością szybko to zauważą.

Przyglądasz się swoim emocjom, próbując dociec, skąd się biorą?

Jeśli jesteś zbyt często poirytowany, niespokojny lub sfrustrowany – co inni zauważają – to to nie wprowadza dobrej atmosfery w pracy. Takie emocje z pewnością mają swoje powody, ale żeby sobie z nimi poradzić, musisz zaglądnąć w głąb siebie i postarać się rozwiązać problem u źródła.

Twój język ciała i ton głosu nie wyglądają tak, jak Ci się wydaje

Język Twojego ciała może sugerować zupełnie co innego, niż chciałbyś, żeby sugerował. Zastanów się, czy napinasz ramiona, czy marszczysz brwi, czy się krzywisz, czy podnosisz głos? Jeśli tak, to może to być odpychające dla Twoich współpracowników.